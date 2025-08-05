Бронювання від мобілізації без військового квитка — що потрібно офіцеру запасу

Навчання офіцерів запасу. Фото: "АрміяInform"

Офіцер запасу має право оформити бронювання від мобілізації, якщо він працює на стратегічно важливому для української економіки підприємстві. Це можливо зробити навіть за відсутності паперового військово-облікового документу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання офіцера запасу

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після початку повномасштабного вторгнення російської армії.

Частина військовозобов’язаних громадян може оформити бронювання від мобілізації, працюючи на стратегічно важливих підприємствах.

До юристів звернувся громадянин, який є офіцером запасу. Він поцікавився, чи може він бути заброньований, зокрема, зважаючи на те, що у чоловік немає паперового військово-облікового документу, лише прострочене приписне посвідчення.

"Звісно, фірма може Вас забронювати", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

"Резерв+" замінить паперовий документ

Щодо того, чи можна оформити бронь без військово-облікового документа, то тут, зазначив юрист, проблеми також немає — якщо встановити на телефон застосунок "Резерв+".

"Це не буде порушенням закону, адже паперовий ВОД для бронювання не потрібен, крім того еВОД з "Резерв+" має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий", — наголосив Дерій.

Таким чином, підкреслив юрист, процес бронювання є цілком можливий попри усі нюанси, згадані громадянином.

"Тобто, якщо Ви перебуваєте на військовому обліку, працюєте на критичному підприємстві, уточнили дані, не перебуваєте у розшуку, то Вас повинні забронювати незалежно від того є паперовий ВОД чи немає", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба йти в ТЦК для того, аби оформити бронювання в 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, що чоловікам у розшуку хочуть дозволити бронювання.