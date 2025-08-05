Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Бронювання офіцера запасу — чи достатньо еВОД

Бронювання офіцера запасу — чи достатньо еВОД

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 12:20
Бронювання від мобілізації без військового квитка — що потрібно офіцеру запасу
Навчання офіцерів запасу. Фото: "АрміяInform"

Офіцер запасу має право оформити бронювання від мобілізації, якщо він працює на стратегічно важливому для української економіки підприємстві. Це можливо зробити навіть за відсутності паперового військово-облікового документу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Бронювання офіцера запасу

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після початку повномасштабного вторгнення російської армії.

Частина військовозобов’язаних громадян може оформити бронювання від мобілізації, працюючи на стратегічно важливих підприємствах.

До юристів звернувся громадянин, який є офіцером запасу. Він поцікавився, чи може він бути заброньований, зокрема, зважаючи на те, що у чоловік немає паперового військово-облікового документу, лише прострочене приписне посвідчення.

"Звісно, фірма може Вас забронювати", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

"Резерв+" замінить паперовий документ

Щодо того, чи можна оформити бронь без військово-облікового документа, то тут, зазначив юрист, проблеми також немає — якщо встановити на телефон застосунок "Резерв+".

"Це не буде порушенням закону, адже паперовий ВОД для бронювання не потрібен, крім того еВОД з "Резерв+" має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий", — наголосив Дерій.

Таким чином, підкреслив юрист, процес бронювання є цілком можливий попри усі нюанси, згадані громадянином.

"Тобто, якщо Ви перебуваєте на військовому обліку, працюєте на критичному підприємстві, уточнили дані, не перебуваєте у розшуку, то Вас повинні забронювати незалежно від того є паперовий ВОД чи немає", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба йти в ТЦК для того, аби оформити бронювання в 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, що чоловікам у розшуку хочуть дозволити бронювання.

мобілізація бронювання Бронь від мобілізації резерв військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації