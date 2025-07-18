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Головна Мобілізація Чоловікам у розшуку хочуть дозволити бронювання — що відомо

Чоловікам у розшуку хочуть дозволити бронювання — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 14:21
Бронювання без військово-облікових документів та у розшуку — новий законопроєкт
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують розширити можливості бронювання.  Чоловікам, які не перебувають на військовому обліку або перебувають у розшуку, хочуть дозволити отримувати відстрочку від служби.

У Верховній Раді запропонували відповідний законопроєкт.

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Деталі нового законопроєкту про бронювання

Група народних депутатів на чолі з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією внесли на розгляд профільного комітету Ради новий законопроєкт. Вони пропонують доповнити статтю 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною.

Згідно з пропозицією, бронюванню підлягатимуть військовозобов'язані працівники критично-важливих для економіки чи оборонно-промислового комплексу підприємств, навіть якщо:

  • у них відсутній або неналежно оформлений військово-обліковий документ;
  • вони не перебувають на військовому обліку;
  • не уточнили персональні дані, передбачені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 3633-IX;
  • перебувають у розшуку (окрім випадків, пов'язаних із порушенням статей 336 та 337 Кримінального кодексу України).

Термін такого бронювання встановлюється до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору з працівником і може надаватися лише один раз на рік. Якщо за цей період військовозобов'язаний не приведе до ладу свій військово-обліковий статус згідно з чинним законодавством, роботодавець має право розірвати з ним трудові відносини.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль прокоментував випадки примусової мобілізації.

А також стало відомо, які правила вручення повістки чинны влітку 2025 року.

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Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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