Бронирование от мобилизации без военного билета — что нужно офицеру запаса

Обучение офицеров запаса. Фото: "АрміяInform"

Офицер запаса имеет право оформить бронирование от мобилизации, если он работает на стратегически важном для украинской экономики предприятии. Это возможно сделать даже при отсутствии бумажного военно-учетного документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование офицера запаса

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был объявлен после начала полномасштабного вторжения российской армии.

Часть военнообязанных граждан может оформить бронирование от мобилизации, работая на стратегически важных предприятиях.

К юристам обратился гражданин, который является офицером запаса. Он поинтересовался, может ли он быть забронирован, в частности, учитывая то, что у мужчины нет бумажного военно-учетного документа, только просроченное приписное удостоверение.

"Конечно, фирма может Вас забронировать", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

"Резерв+" заменит бумажный документ

Относительно того, можно ли оформить бронь без военно-учетного документа, то здесь, отметил юрист, проблемы также нет — если установить на телефон приложение "Резерв+".

"Это не будет нарушением закона, ведь бумажный ВУД для бронирования не нужен, кроме того е-ВУД с "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный", — отметил Дерий.

Таким образом, подчеркнул юрист, процесс бронирования вполне возможен несмотря на все нюансы, упомянутые гражданином.

"То есть, если Вы состоите на воинском учете, работаете на критическом предприятии, уточнили данные, не находитесь в розыске, то Вас должны забронировать независимо от того есть бумажный ВУД или нет", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК для того, чтобы оформить бронирование в 25 лет.

Добавим, мы сообщали о том, что мужчинам в розыске хотят разрешить бронирование.