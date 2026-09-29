Мобілізація в Україні - де працюють заброньовані працівники

Черга людей. Фото: Новини.LIVE

Міністр економіки Олександр Кравченко розповів, що наразі України близько 1,4 млн військовозобов'язаних громадян мають бронь від мобілізації. За його словами, найбільше такі люди працюють у таких напрямках — переробна промисловість, транспорт та логістика, торгівля, енергетика та сільське господарство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю міністра для Forbes Ukraine.

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В яких напрямках найбільше заброньованих

За інформацією Мінекономіки, найбільше заброньованих працівників зосереджено у п’яти галузях:

переробна промисловість — приблизно 20%;

транспорт та логістика — 12%;

торгівля — 10%;

енергетика — 9%;

аграрний сектор — 8%.

Міністр Кравченко зазначив, що співвідношення заброньованих працівників у різних сферах формується з урахуванням кількості економічно активних підприємств, місця їхнього розташування та відстані від зон бойових дій. Крім того, враховується структура працівників за статтю.

Рівень зарплат на критично важливих підприємствах

Як зазначив міністр, запровадження вимоги щодо рівня зарплати для бронювання працівників вплинуло на оплату праці у критично важливих компаніях.

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За два роки середній розмір заробітної плати на таких підприємствах зріс із 14 200 до 26 тисяч гривень.

У міністерстві наголошують, що підвищення зарплат сприяло і збільшенню надходжень до бюджету. Додатково було отримано понад 157 млрд гривень, зокрема за рахунок зростання відрахувань до Пенсійного фонду.

Водночас у відомстві зазначили, що під час проведення хвиль розбронювання кількість працівників, яких мобілізували після втрати бронювання, залишалася незначною.

Як повідомляли Новини.LIVE, в умовах воєнного стану громадяни України повинні проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Однак для оформлення відстрочки або бронювання проходити ВЛК зазвичай не треба.

Також ми писали, чи мають право керівники критично важливих підприємств законне право ініціювати скасування відстрочку від мобілізації для своїх працівників.