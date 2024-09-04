Вручення повісток у вересні 2024 — що змінилося, який вигляд має новий документ

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube

У вересні в Україні процес вручення повісток військовозобов'язаним громадянам буде змінено. Зокрема цей документ будуть не тільки виписувати у громадських місцях, чи приносити за місцем проживання, а й відправляти рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Крім того, змінено вигляд повісток.

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Що українцям варто знати про вручення повісток у вересні та який вигляд матиме документ, повідомила "Судово-Юридична газета".

Так, зазначається, що Кабінет міністрів України затвердив новий вигляд повісток на бланку та повісток через реєстр "Оберіг". Відповідна постанова №951 була прийнята 16 серпня 2024 року.

Що має бути обов'язково зазначено у повістці

Повістки формуватимуться або на бланку, або за допомогою електронного реєстру.

Кожна повістка, сформована через "Оберіг", містить унікальний електронний ідентифікатор. Паперова форма повинна зчитуватися QR-кодом із відповідною інформацією. П овістку можна буде перевірити через "Резерв+", зчитавши відповідний QR-код.

У повістці має бути вказано:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube

Який вигляд мають повістки

Зразок повістки. Фото: sud.ua

Зразок повістки. Фото: sud.ua

Раніше ми повідомляли, яке покарання загрожує за відмову від повістки.

Нагадаємо, ми писали, як перевірити повістку на підробку.

Також ми інформували, чи можна вважати повістку врученою, якщо її отримали родичі військовозобов'язаного поштою.