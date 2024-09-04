Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У вересні українцям по-новому вручатимуть повістки — що змінилося arrow

У вересні українцям по-новому вручатимуть повістки — що змінилося

4 вересня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вручення повісток у вересні 2024 — що змінилося, який вигляд має новий документ
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У вересні в Україні процес вручення повісток військовозобов'язаним громадянам буде змінено. Зокрема цей документ будуть не тільки виписувати у громадських місцях, чи приносити за місцем проживання, а й відправляти рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Крім того, змінено вигляд повісток. 

Читайте також:

Що українцям варто знати про вручення повісток у вересні та який вигляд матиме документ, повідомила "Судово-Юридична газета".

Так, зазначається, що Кабінет міністрів України затвердив новий вигляд повісток на бланку та повісток через реєстр "Оберіг". Відповідна постанова №951 була прийнята 16 серпня 2024 року. 

Що має бути обов'язково зазначено у повістці

Повістки формуватимуться або на бланку, або за допомогою електронного реєстру.

Кожна повістка, сформована через "Оберіг", містить унікальний електронний ідентифікатор. Паперова форма повинна зчитуватися QR-кодом із відповідною інформацією. Повістку можна буде перевірити через "Резерв+", зчитавши відповідний QR-код.

У повістці має бути вказано:

  • найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;
  • прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

 

Вручення повісток у вересні 2024 — що змінилося, який вигляд має новий документ
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube

Який вигляд мають повістки 

 

Вручення повісток військовозобов'язаним українцям у вересні 2024 року — який вигляд має новий документ
Зразок повістки. Фото: sud.ua
Вручення повісток у вересні 2024 — що змінилося
Зразок повістки. Фото: sud.ua

Раніше ми повідомляли, яке покарання загрожує за відмову від повістки. 

Нагадаємо, ми писали, як перевірити повістку на підробку.

Також ми інформували, чи можна вважати повістку врученою, якщо її отримали родичі військовозобов'язаного поштою. 

Кабінет міністрів мобілізація повістки документи ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:49 Авіаудар по університету у Сумах — в прокуратурі озвучили нові подробиці

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

09:42 Черги на кордоні України — на яких напрямках є ускладнення

09:42 Нардеп Железняк пояснив, чому різко збільшились відключення світла

09:31 Збільшення груп відключення та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі сьогодні

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

09:30 На це потрібен час — експерт відповів, що з відновленням Київської ГЕС після обстрілу

09:27 Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені

09:26 Ракетний обстріл Львова — Лубінець прокоментував російський терор

09:20 Внаслідок удару по Кривому Рогу пошкоджені навчальні заклади та цивільна інфраструктура

09:15 ПриватБанк надаватиме компенсації за українські товари — деталі

09:49 Авіаудар по університету у Сумах — в прокуратурі озвучили нові подробиці

09:42 Черги на кордоні України — на яких напрямках є ускладнення

09:42 Нардеп Железняк пояснив, чому різко збільшились відключення світла

09:31 Збільшення груп відключення та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі сьогодні

09:30 На це потрібен час — експерт відповів, що з відновленням Київської ГЕС після обстрілу

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

09:27 Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені

09:26 Ракетний обстріл Львова — Лубінець прокоментував російський терор

09:20 Внаслідок удару по Кривому Рогу пошкоджені навчальні заклади та цивільна інфраструктура

09:15 ПриватБанк надаватиме компенсації за українські товари — деталі

09:06 Вибиті вікна та руїни будинків — нові відео та фото наслідків російської атаки по Львову

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі