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Бронювання працівника — п'ять важливих умов

15 січня 2025 12:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації - головні умови
Оформлення бронювання в ТЦК. Фото: ВІККА
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Працівники критично важливих для економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації в особливий період. Для цього військовозобов’язані мають відповідати п’яти основним умовам.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Олександр Прокопець.

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Бронювання від мобілізації в особливий період можуть отримати працівники частини вітчизняних підприємств.

Підприємства, які мають право бронювати своїх працівників, мають бути визнані критично важливими для української економіки.

П’ять ключових умов для того, щоб бути заброньованим

Самі працівники, які хочуть бути заброньованими, повинні відповідати п’ятьом важливим умовам.

Це:

  • перебування на військовому обліку;
  • перебування у трудових відносинах з підприємством;
  • отримує за останній до початку бронювання квартал зарплату у розмірі, не меншому за мінімальну заробітну плату по країні, помножену на коефіцієнт 2,5;
  • уточнені військово-облікові дані;
  • відсутність перебування у розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про умови бронювання аграріїв у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що уряд України ухвалив рішення про надання броні від мобілізації працівникам галузі газопостачання.

військовий облік критична інфраструктура мобілізація бронювання відстрочка

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