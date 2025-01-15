Бронирование от мобилизации — главные условия

Оформление бронирования в ТЦК. Фото: ВІККА

Работники критически важных для экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации в особый период. Для этого военнообязанные должны соответствовать пяти основным условиям.

Об этом на портале "Юристы.UA" сообщил адвокат Александр Прокопец.

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Бронирование от мобилизации в особый период могут получить работники части отечественных предприятий.

Предприятия, которые имеют право бронировать своих работников, должны быть признаны критически важными для украинской экономики.

Пять ключевых условий для того, чтобы быть забронированным

Сами работники, которые хотят быть забронированными, должны соответствовать пяти важным условиям.

Это:

пребывание на воинском учете;

нахождение в трудовых отношениях с предприятием;

получение за последний до начала бронирования квартал зарплаты в размере не меньше минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5;

уточненные военно-учетные данные;

отсутствие пребывания в розыске.

Напомним, мы ранее писали об условиях бронирования аграриев в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что правительство Украины приняло решение о предоставлении брони от мобилизации работникам отрасли газоснабжения.