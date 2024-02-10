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Бронирование от мобилизации — подпадают ли под список работники продуктового магазина

10 февраля 2024 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бронирование от мобилизации — подпадают ли под список работники продуктового магазина
Кассир в магазине. Фото: boorkin.info
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые военнообязанные имеют право на бронирование, однако в перечне есть только критически важные предприятия.

Адвокат Юрий Айвазян рассказал, смогут ли получить бронирование от мобилизации работники продуктового магазина.

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Айвазян подчеркнул, что вряд ли можно забронировать работников продуктового магазина.

К отраслям национальной экономики отдельные критерии установлены Минэкономики. Им соответствуют компании, которые:

  • получили финансовую государственную поддержку;
  • выполняют работы и предоставляют услуги для Минэкономики на основании договоров, заключенных сроком не менее шести месяцев;
  • выплачивают среднюю заработную плату работникам в размере не ниже средней заработной платы по Украине, умноженной на коэффициент 1,5 (если работников в компании более 50) или 3 (если работников менее 50);
  • осуществляют противоминную деятельность и т.п.

Адвокат сообщил, что компания также может получить статус предприятия, которое имеет важное значение для удовлетворения потребностей территориальной громады:

  • производство продуктов питания;
  • производство отдельных товаров, выполнение работ и оказание услуг (например, ткацкое производство, производство пестицидов и другой агрохимической продукции, отдельные виды строительной деятельности и т.п.);
  • производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для удовлетворения потребностей территориальной громады;
  • реализация проектов социальной инфраструктуры;
  • обработка сельскохозяйственных угодий (для этого вида устанавливаются показатели: не менее 15 гектаров — для выращивания плодовых и/или ягодных культур, 25 гектаров — для выращивания овощных культур и 50 гектаров — для выращивания других сельскохозяйственных культур);
  • проведение медицинской практики;
  • изготовление продукции или предоставление услуг, не имеющих аналогов или ограниченных на внутреннем рынке, что подтверждается соответствующими документами.

Напомним, еще в прошлом году во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб предложил привлечь в ряды ВСУ дополнительно до 500 тысяч человек. С тех пор в обществе не утихает тема массовой мобилизации, необходимы ли такие меры и насколько они реалистичны. Доктор экономических наук Андрей Длигач выразил мнение, реально ли массово призвать мужчин на военную службу с экономической точки зрения.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины разрешил круглосуточную работу территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Также он регламентировал, какие именно мероприятия они могут проводить.

украинцы
Украина
мобилизация
бронирование
адвокат

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