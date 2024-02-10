Бронирование от мобилизации — подпадают ли под список работники продуктового магазина
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые военнообязанные имеют право на бронирование, однако в перечне есть только критически важные предприятия.
Адвокат Юрий Айвазян рассказал, смогут ли получить бронирование от мобилизации работники продуктового магазина.
Бронирование от мобилизации
Айвазян подчеркнул, что вряд ли можно забронировать работников продуктового магазина.
К отраслям национальной экономики отдельные критерии установлены Минэкономики. Им соответствуют компании, которые:
- получили финансовую государственную поддержку;
- выполняют работы и предоставляют услуги для Минэкономики на основании договоров, заключенных сроком не менее шести месяцев;
- выплачивают среднюю заработную плату работникам в размере не ниже средней заработной платы по Украине, умноженной на коэффициент 1,5 (если работников в компании более 50) или 3 (если работников менее 50);
- осуществляют противоминную деятельность и т.п.
Адвокат сообщил, что компания также может получить статус предприятия, которое имеет важное значение для удовлетворения потребностей территориальной громады:
- производство продуктов питания;
- производство отдельных товаров, выполнение работ и оказание услуг (например, ткацкое производство, производство пестицидов и другой агрохимической продукции, отдельные виды строительной деятельности и т.п.);
- производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для удовлетворения потребностей территориальной громады;
- реализация проектов социальной инфраструктуры;
- обработка сельскохозяйственных угодий (для этого вида устанавливаются показатели: не менее 15 гектаров — для выращивания плодовых и/или ягодных культур, 25 гектаров — для выращивания овощных культур и 50 гектаров — для выращивания других сельскохозяйственных культур);
- проведение медицинской практики;
- изготовление продукции или предоставление услуг, не имеющих аналогов или ограниченных на внутреннем рынке, что подтверждается соответствующими документами.
Напомним, еще в прошлом году во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб предложил привлечь в ряды ВСУ дополнительно до 500 тысяч человек. С тех пор в обществе не утихает тема массовой мобилизации, необходимы ли такие меры и насколько они реалистичны. Доктор экономических наук Андрей Длигач выразил мнение, реально ли массово призвать мужчин на военную службу с экономической точки зрения.
Также мы писали, что Кабинет Министров Украины разрешил круглосуточную работу территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Также он регламентировал, какие именно мероприятия они могут проводить.
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