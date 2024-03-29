Бронирование от мобилизации — работники каких профессий смогут получить отсрочку

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Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал правку о предоставлении бронирования для военнообязанных. Депутаты предложили список профессий, которые смогут получить отсрочку согласно новому законопроекту о мобилизации.

Об этом сообщила член комитета, депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в Facebook.

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"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации. В частности, рассмотрено 710 правок, касающихся изменений в 25 статьи по организации и порядку бронирования военнообязанных, прохождению базовой военной службы и мер влияния в отношении граждан, не выполняющих свои обязанности", — указала Фриз.

Следовательно, Комитет согласовал предоставление бронирования для следующих специальностей:

работникам критически важных предприятий;

в органах государственной власти (категории А; 50% — Б, В);

других государственных органах;

Национальная полиция Украины;

Национальном антикоррупционном бюро Украины;

Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственная служба Украины по чрезвычайных ситуаций;

Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;

Службе судебной охраны;

в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;

патронатные службы органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Скриншот сообщения Фриз

Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации, некоторые граждане могут потерять право на отсрочку от военного призыва. Речь идет о мужчинах, имеющих бронь из-за ухода за близким родственником с инвалидностью.

Также мы писали, что законодательством предусмотрены категории, имеющие право на отсрочку или бронь. В частности, это касается работников аграрной сферы. Новини.LIVE назвали список аграрных предприятий, имеющих право бронировать своих работников.