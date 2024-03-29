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Бронирование от мобилизации — работники каких профессий смогут получить отсрочку

29 марта 2024 08:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации — работники каких профессий смогут получить отсрочку
Вручение повестки госработникам. Иллюстративное фото: Суспільне Луцк
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал правку о предоставлении бронирования для военнообязанных. Депутаты предложили список профессий, которые смогут получить отсрочку согласно новому законопроекту о мобилизации.

Об этом сообщила член комитета, депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в Facebook.

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"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации. В частности, рассмотрено 710 правок, касающихся изменений в 25 статьи по организации и порядку бронирования военнообязанных, прохождению базовой военной службы и мер влияния в отношении граждан, не выполняющих свои обязанности", — указала Фриз.

Следовательно, Комитет согласовал предоставление бронирования для следующих специальностей:

  • работникам критически важных предприятий;
  • в органах государственной власти (категории А; 50% — Б, В);
  • других государственных органах;
  • Национальная полиция Украины;
  • Национальном антикоррупционном бюро Украины;
  • Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;
  • Бюро экономической безопасности Украины;
  • Государственная служба Украины по чрезвычайных ситуаций;
  • Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
  • Службе судебной охраны;
  • в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;
  • патронатные службы органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Скриншот сообщения Фриз
Скриншот сообщения Фриз

Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации, некоторые граждане могут потерять право на отсрочку от военного призыва. Речь идет о мужчинах, имеющих бронь из-за ухода за близким родственником с инвалидностью.

Также мы писали, что законодательством предусмотрены категории, имеющие право на отсрочку или бронь. В частности, это касается работников аграрной сферы. Новини.LIVE назвали список аграрных предприятий, имеющих право бронировать своих работников.

война
Украина
военный призыв
мобилизация
законопроект
бронирование
отсрочка

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