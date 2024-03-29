Бронирование от мобилизации — работники каких профессий смогут получить отсрочку
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал правку о предоставлении бронирования для военнообязанных. Депутаты предложили список профессий, которые смогут получить отсрочку согласно новому законопроекту о мобилизации.
Об этом сообщила член комитета, депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в Facebook.
Какие профессии позволят получить отсрочку от мобилизации в 2024 году
"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации. В частности, рассмотрено 710 правок, касающихся изменений в 25 статьи по организации и порядку бронирования военнообязанных, прохождению базовой военной службы и мер влияния в отношении граждан, не выполняющих свои обязанности", — указала Фриз.
Следовательно, Комитет согласовал предоставление бронирования для следующих специальностей:
- работникам критически важных предприятий;
- в органах государственной власти (категории А; 50% — Б, В);
- других государственных органах;
- Национальная полиция Украины;
- Национальном антикоррупционном бюро Украины;
- Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;
- Бюро экономической безопасности Украины;
- Государственная служба Украины по чрезвычайных ситуаций;
- Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
- Службе судебной охраны;
- в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;
- патронатные службы органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации, некоторые граждане могут потерять право на отсрочку от военного призыва. Речь идет о мужчинах, имеющих бронь из-за ухода за близким родственником с инвалидностью.
Также мы писали, что законодательством предусмотрены категории, имеющие право на отсрочку или бронь. В частности, это касается работников аграрной сферы. Новини.LIVE назвали список аграрных предприятий, имеющих право бронировать своих работников.
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