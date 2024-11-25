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Бронювання з 1 грудня 2024 — до яких змін готуватись чоловікам

25 листопада 2024 18:40
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Бронювання в Україні з 1 грудня 2024 року — що зміниться для чоловіків
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Військовозобов'язані чоловіки в Україні, як і раніше, можуть бути заброньовані від мобілізації підприємствами, установами та організаціями. Проте, дана процедура зазнала значних змін. Нові правила бронювання мають запрацювати вже з 1 грудня 2024 року. 

До чого готуватись українським чоловікам, які розраховують на бронь, — деталі оприлюднили у Міністерстві економіки України

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Як здійснюватиметься бронювання з 1 грудня

За рішенням української влади, з початку зими військовозобов'язаних чоловіків можна буде забронювати лише в один спосіб, а саме через портал "Дія". Тобто бронювання буде працювати виключно в електронному форматі.

Такий варіант було ухвалено, щоб пришвидшити процес бронювання співробітників та усунути людський фактор.

 

Як здійснюватиметься бронювання з 1 грудня
Державні послуги у застосунку "Дія". Фото: thedigital.gov.ua

Хто точно не підлягатиме бронюванню 

В Мінекономіки наголосили, що підприємствам забороняється бронювати працівників, які:

  • не перебувають на військовому обліку;
  • або не мають військово-облікових документів.

Критерії для визначення підприємства критично важливим — які зміни діятимуть

Як і раніше підприємство, установа або організація мають звернутися до відповідного Міністерства або ОВА для отримання статусу "критично важливий". Проте, галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджуються Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Було збережено вісім критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Також впроваджується новий обов'язковий критерій для підприємств — відсутність заборгованості по сплаті усіх податків.

Крім того, для приватних підприємств встановили обов'язковий критерій — нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати, а саме — 20 тисяч гривень, станом на 15 листопада 2024 року. У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тисяч гривень.

 

Критерії для визначення підприємства критично важливим — які зміни діятимуть
Працівник ТЦК перевіряє інформацію про військовозобов'язаного. Фото: google.com

Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість

Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

Після підтвердження критичності, підприємства повинні через "Дію" подати знову списки працівників для бронювання. До подачі оновлених списків, усі надані бронювання залишаються чинними.

Систему контролю буде посилено 

У "Дії" буде передбачена опція, відповідно до якої усі рішення щодо визначення підприємств критичними обов'язково моніторитимуться з можливістю анулювання бронювання. 

Моніторинг відповідності буде відбуватися щомісячно. Перевірятимуть:  

  • середню зарплату на підприємстві;
  • рівень сплати податків;
  • кількість військовозобов’язаних.

Якщо буде встановлено, що підприємство не відповідає вимогам — на нього буде сформовано запит для надання пояснень. У разі негативного результату моніторингу підприємство буде позбавлене статусу критичного.

Раніше ми писали, чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у Резерв+.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому роботодавець може не бачити через "Дію" бронювання працівників.

Також ми інформували, скільки коштів може принести економічне бронювання в бюджет.

зміни мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані

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