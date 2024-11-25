Бронирование в Украине с 1 декабря 2024 года — что изменится для мужчин

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

Военнообязанные мужчины в Украине по-прежнему могут быть забронированы от мобилизации предприятиями, учреждениями и организациями. Однако данная процедура претерпела значительные изменения. Новые правила бронирования должны заработать с 1 декабря 2024 года.

К чему готовиться украинским мужчинам, рассчитывающим на бронь, — детали обнародовали в Министерстве экономики Украины.

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По решению украинской власти, с начала зимы военнообязанных мужчин можно будет забронировать только одним способом, а именно через портал "Дія". То есть бронирование будет работать исключительно в электронном формате.

Такой вариант был принят, чтобы ускорить процесс бронирования сотрудников и устранить человеческий фактор.

Государственные услуги в приложении "Дія". Фото: thedigital.gov.ua

Кто точно не подлежит бронированию

В Минэкономики подчеркнули, что предприятиям запрещается бронировать работников, которые:

не состоят на военном учете;

или не имеют военно-учетных документов.

Критерии для определения предприятия критически важным — какие изменения будут действовать

По-прежнему предприятие, учреждение или организация должны обратиться в соответствующее Министерство или ОВА для получения статуса "критически важный". Однако отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Министерством обороны и Министерством экономики.

Было сохранено восемь критериев для определения предприятия критически важным. Также внедряется новый обязательный критерий для предприятий — отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Кроме того, для частных предприятий установили обязательный критерий — начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты, а именно — 20 тысяч гривен, по состоянию на 15 ноября 2024 года. У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тысяч гривен.

Сотрудник ТЦК проверяет информацию о военнообязанном. Фото: google.com

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность

Согласно решению Кабинета министров Украины, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

После подтверждения критичности предприятия должны через "Дія" подать снова списки работников для бронирования.

Система контроля будет усилена

В "Дія" будет предусмотрена опция, согласно которой все решения по определению предприятий критически важными обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования.

Мониторинг соответствия будет проходить ежемесячно. Будут проверять:

среднюю зарплату на предприятии;

уровень уплаты налогов;

количество военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.

Ранее мы писали, могут ли аннулировать бронирование за несовпадение данных в "Резерв+".

Напомним, мы сообщали, почему работодатель может не видеть через "Дія" бронирования работников.

Также мы информировали, сколько денег может принести экономическое бронирование в бюджет.