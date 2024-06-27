Бронирование от мобилизации через электронный кабинет

Государственное мобильное приложение с электронными военно-учетными документами. Фото: Новини.LIVE

Электронные военно-учетные документы обладают в Украине такой же силой, как и традиционные бумажные. Поэтому благодаря е-ВОДу можно осуществлять, в частности, бронирование военнообязанных граждан.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бумажные и электронные документы

Согласно новому законодательству, в Украине военно-учетные документы могут использоваться в двух равноправных формах — бумажной и электронной (е-ВОД).

В электронной форме эти документы создаются посредством Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".

Бронирование с электронными документами

Соответственно, с помощью е-ВОД можно совершать те или иные действия, например, оформлять бронирование.

"Если е-ВОД содержит все необходимые данные, которые требуются работодателю для бронирования, то это возможно", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Также штраф за не обновленные военно-учетные данные налагается на гражданина только однажды. Вместе с тем штрафы за игнорирование повесток и неприбытие в ТЦК согласно предписаниям этих повесток могут налагаться за каждый такой случай.