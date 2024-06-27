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Стало відомо, які категорії студентів можуть мобілізувати в Україні

27 червня 2024 12:16
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація студентів в Україні — хто підлягає призову
Українські студенти. Ілюстративне фото: Radio UA Chicago
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Які категорії студентів можуть мобілізувати, розповіли в матеріалі Новини.LIVE.

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Мобілізація студентів в Україні

З 18 травня громадяни чоловічої статі, які навчаються у закладах вищої освіти та профтехосвіти за очною формою, не можуть бути мобілізовані. Зокрема:

  • студенти на денній або дуальній формі навчання (для здобуття професійно-технічної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти);
  • асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які здобувають вищий рівень освіти за раніше здобутий у послідовності;
  • наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.

Також відстрочку мають педагоги закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки. А студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами.

Хто зі студентів може бути мобілізований

Існує три категорії здобувачів освіти, яких можуть мобілізувати:

  • студентів, які навчаються заочно;
  • тих, хто здобуває другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);
  • тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну;

Водночас згідно з законом всі повнолітні студенти-чоловіки зобов'язані оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. 

Раніше адвокат розповіла, що у разі виписання протоколу ТЦК за порушення військового обліку, чоловік має 10 днів на оскарження цього рішення у суді.

Крім того, правозахисник назвав способи, як чоловікам призовного віку отримати військовий квиток без візиту до ТЦК. 

студенти
військовий призов
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
чоловіки

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