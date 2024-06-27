Мобілізація студентів в Україні — хто підлягає призову

Українські студенти. Ілюстративне фото: Radio UA Chicago

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Які категорії студентів можуть мобілізувати, розповіли в матеріалі Новини.LIVE.

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З 18 травня громадяни чоловічої статі, які навчаються у закладах вищої освіти та профтехосвіти за очною формою, не можуть бути мобілізовані. Зокрема:

студенти на денній або дуальній формі навчання (для здобуття професійно-технічної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти);

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які здобувають вищий рівень освіти за раніше здобутий у послідовності;

наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.

Також відстрочку мають педагоги закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки. А студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами.

Хто зі студентів може бути мобілізований

Існує три категорії здобувачів освіти, яких можуть мобілізувати:

студентів, які навчаються заочно;

тих, хто здобуває другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну;

Водночас згідно з законом всі повнолітні студенти-чоловіки зобов'язані оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року.

Раніше адвокат розповіла, що у разі виписання протоколу ТЦК за порушення військового обліку, чоловік має 10 днів на оскарження цього рішення у суді.

Крім того, правозахисник назвав способи, як чоловікам призовного віку отримати військовий квиток без візиту до ТЦК.