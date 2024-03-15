Мобілізація в Україні — які професії зможуть купити бронь 2024 року

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні активно обговорюється питання бронювання від мобілізації працівників за гроші. Поки що суспільство розділилося на два табори, які виступають за таку ініціативу та ті, які проти. Тим часом у Кабміні розглядають концепцію бронювання за сплатою податків.

Що відомо про бронювання за гроші, що кажуть народні депутати та хто з українців зможе купити бронь, пише ТСН.

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Що кажуть у ВРУ

Кабінет міністрів України виступив з ініціативою надати можливість бронювати працівників не лише критично важливим українським підприємствам, які визначив уряд, а й іншим хто готовий платити щомісячні додаткові податки за працівника.

Головна умова — підприємство, компанія, організація повинна працювати в "білу" та сплачувати податки до держбюджету.

Наразі розглядаються різні варіанти, який вигляд може мати податок за бронь. Зокрема розглядається варіант додати до 1,5% військового збору фіксовану ставку в розмірі 20 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника. Забронювати таким чином можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

Як висловився народний депутат Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів має на меті забронювати:

чиновників категорії А;

робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу;

постачальників для ЗСУ;

працівників поліції.

З бізнесу забронюють повністю працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

Також, за словами нардепа, в Кабміні планують прив’язати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. Це стосується тих, хто:

отримує зарплату від 35 000 грн;

сплачує ПДФО — 6,3 тис. грн і ЄСВ — 7,7 тис. грн;

айтівці, а саме резиденти "Дія сіті", за умови сплати ПДФО — 6,3 тис. грн.

Проте, сам нардеп виступає проти такої ініціативи. Він зазначає, що за такою логікою "чиновники та багатії не мають ризикувати життям".

Хто зможе купити бронь від мобілізації, якщо ініціатива запрацює

Як розповів виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно в ефірі телемарафону "Єдині новини", наразі в Україні чимало громадян отримують зарплатню, вищу за 35 тис. грн. Зокрема це:

представники менеджерських посад, які керують відділами (керівники чи директори відділів);

регіональні менеджери;

продавці-консультанти, які працюють business-to-business форматом;

робітничі спеціальності (до прикладу, автомаляр, тонувальник, арматурник тощо);

уся галузь ІТ.

"Наприклад, якщо подивитися "тонувальник", "автомаляр", "арматурник", "укладник плитки", то середню зарплату, яку ми бачимо по вакансіях, вона вища за 35 тисяч", — зауважив Міхно.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Чому бронювання за гроші в Україні малоймовірне

Народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що у законопроєкті №10449 таких змін до законодавства не прописано.

"В законопроєкті про мобілізацію питання бронювання від мобілізації за кошти або податки взагалі не розглядається", — сказав він.

Також він сказав, що дана ініціатива навряд буде реалізована в Україні, адже вона відверто порушує принципи рівності й напряму залежить від матеріального статку людей.

"Знаю, що ця тема була ініційована представниками Кабміну. Як на мене, то у ініціативи бронювання за гроші дуже суперечлива суть, тому малоймовірно, що таке нововведення може мати місце", — розповів Федір Веніславський.

Він пояснив, оскільки це питання входить винятково до сфери повноважень Кабміну, гіпотетично воно може бути вирішене на підзаконному рівні. Проте, він не бачить механізму, який би дозволив зараз це реалізувати.

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