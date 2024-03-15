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Бронирование за деньги в Украине — возможно ли это и кто сможет купить отсрочку

15 марта 2024 18:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — какие профессии смогут купить бронь в 2024 году
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине активно обсуждается вопрос бронирования от мобилизации работников за деньги. Пока общество разделилось на два лагеря, которые выступают за такую инициативу и против. Между тем, в Кабмине рассматривают концепцию бронирования по уплате налогов.

Что известно о бронировании за деньги, что говорят народные депутаты и кто из украинцев сможет купить бронь, пишет ТСН.

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Кабинет министров Украины выступил с инициативой предоставить возможность бронировать работников не только критически важным украинским предприятиям, которых определило правительство, но и другим, кто готов платить ежемесячные дополнительные налоги за работника.

Главное условие — предприятие, компания, организация должна работать "вбелую" и платить налоги в госбюджет.

В настоящее время рассматриваются разные варианты, какой вид может иметь налог за бронь. В частности, рассматривается вариант прибавить к 1,5% военного сбора фиксированную ставку в размере 20 тысяч гривен за каждого забронированного работника. Забронировать таким образом можно будет до 50% военнообязанных работников.

Как высказался народный депутат Алексей Гончаренко, Кабинет министров имеет целью забронировать:

  • чиновников категории А;
  • рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса;
  • поставщиков для ВСУ;
  • работников полиции.

Из бизнеса полностью забронируют работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

Также, по словам нардепа, в Кабмине планируется привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Это касается тех, кто:

  • получает зарплату от 35000 грн;
  • платит НДФЛ — 6,3 тыс. грн и ЕСВ — 7,7 тыс. грн;
  • айтишники, а именно резиденты "Дія сіті", при уплате НДФЛ — 6,3 тыс. грн.

Однако сам нардеп выступает против такой инициативы. Он отмечает, что по такой логике "чиновники и богачи не должны рисковать жизнью".

Кто сможет купить бронь от мобилизации, если инициатива заработает

Как рассказал исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно в эфире телемарафона "Єдині новини", сейчас в Украине многие граждане получают зарплату выше 35 тыс. грн. В частности это:

  • представители менеджерских должностей, руководящих отделами (руководители или директора отделов);
  • региональные менеджеры;
  • продавцы-консультанты, работающие business-to-business форматом;
  • рабочие специальности (к примеру, автомаляр, тонировщик, арматурщик и т.п.);
  • вся отрасль ІТ.

"Например, если посмотреть "тонировщик", "автомаляр", "арматурщик", "укладчик плитки", то средняя зарплата, которую мы видим по вакансиям, она выше 35 тысяч", — отметил Михно.

 

Бронирование за деньги в Украине — возможно ли это и кто сможет купить отсрочку
Военнообязанный в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Почему бронирование за деньги в Украине маловероятно

Народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в законопроекте №10449 такие изменения в законодательство не прописаны.

"В законопроекте о мобилизации вопрос бронирования от мобилизации за средства или налоги вообще не рассматривается", — сказал он.

Также он сказал, что данная инициатива вряд ли будет реализована в Украине, ведь она откровенно нарушает принципы равенства и напрямую зависит от материального состояния людей.

"Знаю, что эта тема была инициирована представителями Кабмина. По-моему, у инициативы бронирования за деньги очень противоречивая суть, поэтому маловероятно, что такое нововведение может иметь место", — рассказал Федор Вениславский.

Он объяснил, поскольку этот вопрос входит исключительно в сферу полномочий Кабмина, гипотетически он может быть решен на подзаконном уровне. Однако он не видит механизма, который позволил бы сейчас это реализовать.

 

Раньше мы писали, каковы условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, как происходит бронирование аграриев от мобилизации в 2024 году и с какими вызовами сталкивается отрасль.

Также мы сообщили, что в Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий.

война
Украина
профессии
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бронирование

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