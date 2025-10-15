Відео
Україна
Бронювати тих, хто в розшуку, можна — заява військового юриста

Дата публікації: 15 жовтня 2025 04:30
Чи можна бронювати працівників зі статусом "У розшуку" — відповідь військового юриста
Тарас Боровський. Фото: kspa.com.ua

В Україні немає закону про заборону надавати бронювання тим, хто перебуває в розшуку або не пройшов ВЛК. Таке є на практиці, але не затверджено в жодному нормативно-правовому акті.

Про це в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 14 жовтня, повідомив військовий юрист Тарас Боровський. 

Чи можна бронювати тих, кого розшукує ТЦК 

За словами правоознавця, бронювання запровадили не для того, щоб хтось міг сховатися від армії, а для того, щоб забезпечити безперебійну роботу лікарів, стратегічних працівників, енергетиків. Наразі ж наявність "броні" сприймається як певний відкуп або квиток, який звільняє від служби у ЗСУ.

"Ніде не сказано, що бронювання працівників неможливе у зв'язку з тим, що в них є якісь недоліки у військовому обліку. І на початку запровадження процедури бронювання цього не було", — наголосив Тарас Боровський. 

Також він додав, що для врегулювання ситуації треба запроваджувати певні законодавчі зміни — Верховна Рада над ними вже працює.

Нагадаємо, голова штатного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко вважає, що ключовим завданням наразі є реформа армійської системи. Без змін у ЗСУ посилення мобілізації або зниження мобілізаційного віку не будуть ефективними.

Раніше Тарас Боровський пояснив, чому впродовж останнього року кількість тих, хто добровільно оновлює військово-облікові дані, зменшилася. Люди не хочуть іти до ТЦК та СП, бо вважають, що там їх можуть одразу мобілізувати.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
