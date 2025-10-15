Можно ли бронировать работников со статусом "В розыске" — ответ военного юриста

Тарас Боровский. Фото: kspa.com.ua

В Украине нет закона о запрете предоставлять бронирование тем, кто находится в розыске или не прошел ВВК. Такое есть на практике, но не утверждено ни в одном нормативно-правовом акте.

Об этом в эфире Вечір.LIVE во вторник, 14 октября, сообщил военный юрист Тарас Боровский.

Можно ли бронировать тех, кого разыскивает ТЦК

По словам правоведа, бронирование ввели не для того, чтобы кто-то мог спрятаться от армии, а для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу врачей, стратегических работников, энергетиков. Сейчас же наличие "брони" воспринимается как определенный откуп или билет, который освобождает от службы в ВСУ.

"Нигде не сказано, что бронирование работников невозможно в связи с тем, что у них есть какие-то недостатки в воинском учете. И в начале введения процедуры бронирования этого не было", — подчеркнул Тарас Боровский.

Также он добавил, что для урегулирования ситуации надо вводить определенные законодательные изменения — Верховная Рада над ними уже работает.

Напомним, председатель штатного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко считает, что ключевой задачей сейчас является реформа армейской системы. Без изменений в ВСУ усиление мобилизации или снижение мобилизационного возраста не будут эффективными.

Ранее Тарас Боровский объяснил, почему в течение последнего года количество тех, кто добровольно обновляет военно-учетные данные, уменьшилось. Люди не хотят идти в ТЦК и СП, так как считают, что там их могут сразу мобилизовать.