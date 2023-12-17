Буданов розповів, чому немає альтернативи мобілізації

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що станом на сьогодні в Силах оборони України є понад мільйон військових. За його словами, без мобілізації жоден рекрутинг не покриє цих потреб.

Про це Кирило Буданов сказав на дискусійній панелі "2024: виклики і перспективи".

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Мобілізація в Україні

Буданов каже, що всіх, хто хотів чи був готовий воювати проти ворога, повномасштабне вторгнення РФ або вже застало в різних підрозділах Сил оборони, або ж вони вступили до лав ЗСУ у перші пів року.

За словами начальник ГУР МО, з об'єктивних причин з тих людей у лавах Сил оборон наразі залишилося небагато.

"Це факт, це треба розуміти й визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація", — наголосив Буданов.

Він каже, що у контексті мобілізації постає й інше питання — мотивація.

"Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто. Тому навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна", — зазначив Буданов.

За його словами, наразі в Україні немає стільки людей, охочих робити будь-що, а тим паче йти воювати.

"А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно", — додав керівник ГУР МО.

Нагадаємо, один із серйозних викликів, з яким стикаються ТЦК, полягає в тому, що багато людей ігнорують норми військового обліку. Для виявлення таких осіб ТЦК почали вручати оповіщення на КПП, у громадських місцях і навіть приватних домоволодіннях.