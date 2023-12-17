Співробітники ТЦК влаштували рейди по квартирах військовозобов'язаних — що варто знати
Один із серйозних викликів, з яким стикаються ТЦК, полягає в тому, що багато людей ігнорують норми військового обліку. Для виявлення таких осіб ТЦК почали здійснювати повідомлення на КПП, у громадських місцях і навіть приватних домоволодінь.
Про це повідомив речник обласного ТЦК Роман Істомін, передає Інформатор.
Співробітники ТЦК ходитимуть по квартирах військовозобов'язаних
"Навіть якщо це приватна власність, вона все одно розглядається як громадське місце, тому співробітники ТЦК разом із поліцією мають право входити туди без дозволу", — зазначив він.
У ході таких повідомлень ТЦК роздають повістки, які є не просто запрошенням до військкомату, а вимогою з'явитися для оновлення даних військового обліку. Оскільки охочих добровільно вирушити на фронт мало, ТЦК залучають до мобілізації і тих, хто не виявляє мотивації.
"Якщо ми не закликатимемо невмотивованих, то Україні доведеться капітулювати. Досвід показує, що спочатку невмотивовані громадяни, проходячи навчання, поступово звикають до ролі військовослужбовця, усвідомлюють свою відповідальність і знаходять мотивацію", — каже Роман Істомін.
Посилення мобілізації у Полтаві
У Полтаві з 4 грудня було посилено заходи мобілізації. Представники ТЦК мають право вручати повістки під час обходів квартир як увечері, так і вранці.
"Це ранковий та вечірній час — періоди, коли наші співробітники здійснюватимуть повідомлення, що дозволить охопити більше населення, проходячи по будинках, об'єднаннях власників житла та житлових масивів", — пояснила секретар міської ради Катерина Ямщикова.
Нагадаємо, що у Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми щодо мобілізації жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок з огляду на, наприклад, брак медиків в армії.
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