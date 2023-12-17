Співробітники ТЦК влаштували рейди по квартирах військовозобов'язаних — що варто знати

Співробітник ТЦК ходить квартирами. Фото: скриншот

Один із серйозних викликів, з яким стикаються ТЦК, полягає в тому, що багато людей ігнорують норми військового обліку. Для виявлення таких осіб ТЦК почали здійснювати повідомлення на КПП, у громадських місцях і навіть приватних домоволодінь.

Про це повідомив речник обласного ТЦК Роман Істомін, передає Інформатор.

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"Навіть якщо це приватна власність, вона все одно розглядається як громадське місце, тому співробітники ТЦК разом із поліцією мають право входити туди без дозволу", — зазначив він.

У ході таких повідомлень ТЦК роздають повістки, які є не просто запрошенням до військкомату, а вимогою з'явитися для оновлення даних військового обліку. Оскільки охочих добровільно вирушити на фронт мало, ТЦК залучають до мобілізації і тих, хто не виявляє мотивації.

"Якщо ми не закликатимемо невмотивованих, то Україні доведеться капітулювати. Досвід показує, що спочатку невмотивовані громадяни, проходячи навчання, поступово звикають до ролі військовослужбовця, усвідомлюють свою відповідальність і знаходять мотивацію", — каже Роман Істомін.

Посилення мобілізації у Полтаві

У Полтаві з 4 грудня було посилено заходи мобілізації. Представники ТЦК мають право вручати повістки під час обходів квартир як увечері, так і вранці.

"Це ранковий та вечірній час — періоди, коли наші співробітники здійснюватимуть повідомлення, що дозволить охопити більше населення, проходячи по будинках, об'єднаннях власників житла та житлових масивів", — пояснила секретар міської ради Катерина Ямщикова.

Нагадаємо, що у Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми щодо мобілізації жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок з огляду на, наприклад, брак медиків в армії.