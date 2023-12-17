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Буданов рассказал, почему нет альтернативы мобилизации

17 декабря 2023 19:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Буданов рассказал, почему нет альтернативы мобилизации
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в Силах обороны Украины более миллиона военных. По его словам, без мобилизации ни один рекрутинг не покроет эти потребности.

Об этом Кирилл Буданов сказал на дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы".

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Мобилизация в Украине

Буданов говорит, что всех, кто хотел или был готов воевать против врага, полномасштабное вторжение РФ или уже застало в разных подразделениях Сил обороны, или они вступили в ряды ВСУ в первые полгода.

По словам начальника ГУР МО, по объективным причинам из тех людей в рядах Сил обороны пока осталось немного.

"Это факт, это надо понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромные. Совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют (назову немного условное количество, потому что мы подошли к гостайне) миллион сто тысяч человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Исключительно мобилизация", — подчеркнул Буданов.

Он говорит, что в контексте мобилизации возникает и другой вопрос — мотивация.

"Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то хитростями или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это также надо признавать откровенно. Поэтому даже мысли нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя", — отметил Буданов.

По его словам, сейчас в Украине нет столько людей, желающих делать что угодно, а тем более идти воевать.

"А ведь это текущее. Будут потери, и это количество нужно держать постоянно", — добавил руководитель ГУР МО.

Напомним, один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются ТЦК, заключается в том, что многие игнорируют нормы военного учета. Для выявления таких лиц ТЦК начали вручать оповещения на КПП, в общественных местах и даже в частных домовладениях.

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