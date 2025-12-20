Відео
Україна
Буданов заявив, що Україна самостійно зруйнувала мобілізацію

Буданов заявив, що Україна самостійно зруйнувала мобілізацію

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 13:32
Буданов заявив, що Україна сама зруйнувала мобілізацію
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що країна самостійно зруйнувала мобілізацію. Він наголосив на програній медійній кампанії.

Про це Кирило Буданов розповів на зустрічі Клубу LB.

Читайте також:

Зрив мобілізації в Україні

У Буданова запитали, яка найбільше помилка всередині України. 

"Головна помилка, суто, на мій погляд, — наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації", — відповів він.

За його словами, Україна звинувачує Росію, однак її вплив не такий великий, як здається на перший погляд. 

"Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували", — додав Буданов.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко розповів, що ТЦК часто мобілізують українців, які не придатні, тому часто їх доводиться звільняти.

Раніше ветеран російсько-української війни Микола Мельник заявив, що фронт без чесної мобілізації втримати неможливо.

війна Україна Кирило Буданов мобілізація ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
