Буданов заявил, что Украина самостоятельно разрушила мобилизацию

Буданов заявил, что Украина самостоятельно разрушила мобилизацию

Дата публикации 20 декабря 2025 13:32
Буданов заявил, что Украина сама разрушила мобилизацию
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна самостоятельно разрушила мобилизацию. Он отметил проигранную медийную кампанию.

Об этом Кирилл Буданов рассказал на встрече Клуба LB.

Читайте также:

Срыв мобилизации в Украине

У Буданова спросили, какая самая большая ошибка внутри Украины.

"Главная ошибка, сугубо, на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации", — ответил он.

По его словам, Украина обвиняет Россию, однако ее влияние не так велико, как кажется на первый взгляд.

"Это все делалось отсюда. Иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", — добавил Буданов.

Напомним, нардеп Роман Костенко рассказал, что ТЦК часто мобилизуют украинцев, которые не пригодны, поэтому часто их приходится увольнять.

Ранее ветеран российско-украинской войны Николай Мельник заявил, что фронт без честной мобилизации удержать невозможно.

