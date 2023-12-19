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Бухгалтеры нужны "Азову" — сколько предлагают заработать на вакансии

19 декабря 2023 14:19
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Бухгалтеры нужны "Азову" — сколько предлагают заработать на вакансии
Работа бухгалтером. Иллюстративное фото: Украинский женский фонд
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Бригада "Азов" НГУ ищет работу бухгалтера расходной службы (работа с казначейством). Заработную плату обещают от 17 до 26 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте поиска работы Work.ua.

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Отмечается, что бригада "Азов" НГУ ищет на работу специалиста, обязанностями которого будут:

  • составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);
  • составление мемориальных ордеров;
  • участие в проведении инвентаризации;
  • составление актов сверок.
Бригада "Азов" НГУ ищет работу бухгалтера
Скриншот сообщения с платформы Work.ua вакансии "Бухгалтер расходной группы (работа с казначейством)"

Кандидат на такую должность должен иметь:

  • высшее образование (по финансовому направлению);
  • преимущество в трудоустройстве сотрудникам ГКСУ;
  • желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
  • уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Условиями работы является официальное трудоустройство, а именно полный социальный пакет, заработная плата бухгалтеров-военнослужащих — 26 тысяч гривен, а также официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.

Напомним, ранее мы писали, что легендарный полк "Азов" ищет водителя трала с оплатой от 25 000 до 125 000 грн, также обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день. Для этого требуется опыт работы по этой специальности от 2 лет, водительское удостоверение категории СЕ и т.д.

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