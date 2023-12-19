Бухгалтеры нужны "Азову" — сколько предлагают заработать на вакансии
Бригада "Азов" НГУ ищет работу бухгалтера расходной службы (работа с казначейством). Заработную плату обещают от 17 до 26 тысяч гривен.
Об этом говорится на сайте поиска работы Work.ua.
Вакансия Бухгалтер расходной группы (работа с казначейством) в Украине
Отмечается, что бригада "Азов" НГУ ищет на работу специалиста, обязанностями которого будут:
- составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);
- составление мемориальных ордеров;
- участие в проведении инвентаризации;
- составление актов сверок.
Кандидат на такую должность должен иметь:
- высшее образование (по финансовому направлению);
- преимущество в трудоустройстве сотрудникам ГКСУ;
- желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
- уверенное пользование ПК и оргтехникой.
Условиями работы является официальное трудоустройство, а именно полный социальный пакет, заработная плата бухгалтеров-военнослужащих — 26 тысяч гривен, а также официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.
Напомним, ранее мы писали, что легендарный полк "Азов" ищет водителя трала с оплатой от 25 000 до 125 000 грн, также обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий — 3300 грн/день. Для этого требуется опыт работы по этой специальности от 2 лет, водительское удостоверение категории СЕ и т.д.
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