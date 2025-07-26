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Головна Мобілізація БЗВП для студентів без теорії — чи може таке бути

БЗВП для студентів без теорії — чи може таке бути

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 12:20
БЗВП у вишах - чи можуть студенти проходити БЗВП без теорії
Процес БЗВП. Фото: ЗСУ

Студенти мають пройти спочатку теоретичну, а потім практичну частину базової загальної військової підготовки. Якщо ж студент не встиг пройти теорію до закінчення другого курсу університету, то на практику його не можуть направити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Коли студенти проходять БЗВП

Після змін у вітчизняному законодавстві була запроваджена базова загальна військова підготовка (БЗВП) для студентів.

Проходити її студенти будуть на перших двох курсах — спочатку теоретичну частину, а потім практичну (військові збори).

До юристів звернувся із питанням студент 3-го курсу, який поцікавився, чи має він проходити БЗВП без теоретичної частини, бо теорію можна пройти лише до кінця другого курсу.

Військові збори без теоретичної частини — чи можливо це

Юрист Владислав Дерій підтвердив послідовність БЗВП.

"Відповідно до "Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських" практична підготовка базової підготовки проводиться після опанування теоретичної підготовки", — наголосив юрист.

Відповідно, додав Дерій, це впливає на проходження чи непроходження практичної частини студентами старших курсів.

"Так як теорію не проходять на третьому курсі, то відповідно і на практику вас не повинні направляти", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи проходитимуть БЗВП лише студенти.

Додамо, ми повідомляли про те, хто має право не проходити БЗВП.

вузи закон військові навчання студенти БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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