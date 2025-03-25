Базова військова підготовка 2025 — хто має право не проходити

Рекрути за контрактом 18-24 у 92 ОШБ на БЗВП. Фото: Ґвара Медіа/ Сергій Прокопенко

В Україні вже у вересні 2025 року буде запроваджено обов'язкову базову загальновійськову підготовку для студентів-чоловіків. БЗВП складатиметься з теоретичного та практичного курсів й проходитиме в університетах та навчальних центрах.

Хто матиме право не проходити обов'язкову базову загальновійськову підготовку, пише "Факти ICTV".

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Варто зауважити, що правила проходження БЗВП прописані у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Відповідно до норм закону, звільняються від проходження базової військової підготовки наступні категорії:

неповнолітні (особи до 18 років);

особи, визнані непридатними за станом здоров'я;

особи, які проходили військову службу;

особи, які служили в армії іншої держави до набуття громадянства України.

Студенти навчаються на парі. Фото: korrespondent.net

Що стосується чоловіків віком від 18 до 25 років, які не є студентами, вони проходитимуть базову військову службу (БВС).

Жінки можуть долучитися до БВС на добровільних засадах і, за бажанням, стати на військовий облік.

Раніше ми повідомляли, хто повинен обов'язково пройти базову загальновійськову підготовку.

Нагадаємо, ми писали, як має відбуватись базова військова підготовка студентів.

Також ми інформували, чи має право студент відкласти БЗВП на один рік.