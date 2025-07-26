БОВП в вузах - могут ли студенты проходить БОВП без теории

Процесс БОВП. Фото: ВСУ

Студенты должны пройти сначала теоретическую, а затем практическую часть базовой общей военной подготовки. Если же студент не успел пройти теорию до окончания второго курса университета, то на практику его не могут направить.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Когда студенты проходят БОВП

После изменений в отечественном законодательстве была введена базовая общая военная подготовка (БОВП) для студентов.

Проходить ее студенты будут на первых двух курсах — сначала теоретическую часть, а затем практическую (военные сборы).

К юристам обратился с вопросом студент 3-го курса, который поинтересовался, должен ли он проходить БОВП без теоретической части, потому что теорию можно пройти только до конца второго курса.

Военные сборы без теоретической части — возможно ли это

Юрист Владислав Дерий подтвердил последовательность БОВП.

"Согласно "Порядку проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских" практическая подготовка базовой подготовки проводится после освоения теоретической подготовки", — отметил юрист.

Соответственно, добавил Дерий, это влияет на прохождение или непрохождение практической части студентами старших курсов.

"Так как теорию не проходят на третьем курсе, то соответственно и на практику вас не должны направлять", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли проходить БОВП только студенты.

Добавим, мы сообщали о том, кто имеет право не проходить БОВП.