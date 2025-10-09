Базова загальна військова підготовка - чи продовжується БЗВП після операції

Мобілізовані на БЗВП. Фото: 150-й навчальний центр Командування Сил ТрО

Якщо мобілізований громадянин під час перебування у навчальному центрі потрапив до лікарні, зокрема був прооперований, він все ж має завершити процес підготовки. А подальша його доля залежатиме від того, що скажуть медики на військово-лікарській комісії.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чи потрібно пройти БЗВП до кінця

До юристів звернулася громадянка, чоловіка якої мобілізували. Вона розповіла про те, що під час процесу БЗВП у навчальному центрі він був направлений до лікарні, де переніс операцію.

Жінка поцікавилася, чи треба йому повертатися до навчального центру і завершувати базову військову підготовку.

"Так чи інакше, але БЗВП йому треба пройти", — зазначив у відповіді громадянці адвокат В’ячеслав Кирда.

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, від чого залежить подальша доля мобілізованого.

"Можливість подальшого проходження БЗВП залежить від обмежень та рекомендацій, які були надані лікарем після проходження ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Як перевестись до ремонтної бригади

Він також додав, теоретично можна перевестись до ремонтної бригади, де, як розповіла дружина, готові "працевлаштувати" її чоловіка.

"Що стосується направлення до рембригади, то воно можливе лише після закінчення підготовки до військової служби", — зазначив Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як саме це зробити.

"Чоловіку потрібно отримати рекомендаційний лист (відношення) від рембригади та подати рапорт на переведення до командира навчального центру. В рапорті потрібно зазначити, що згідно з висновком ВЛК він придатний лише до тилової служби і просить направити його за цим призначенням", — наголосив Дерій.

