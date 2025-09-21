Відео
Україна
Відео

БЗВП та базова військова служба — у чому різниця

БЗВП та базова військова служба — у чому різниця

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 12:20
Базова військова служба - відмінності БВС від базової загальновійськової підготовки
Процес базової загальної військової підготовки. Фото: AFUStratCom

Базова загальна військова підготовка та базова військова служба це зовсім різні процеси, які стосуються різних категорій українців. При цьому БВС ще не стартувала, на відміну від БЗВП.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В'ячеслав Кирда.

Кого стосується БЗВП

З 2025/26-го навчального року в Україні розпочався процес базової загальної військової підготовки (БЗВП).

Адвокат В’ячеслав Кирда пояснив, кого стосується БЗВП.

"Вона стосується лише студентів закладів вищої освіти або курсантів - вони проходять її за навчальними планами своїх вишів, а також поліцейських під час проходження первинної професійної підготовки", — наголосив юрист.

Як довго триває БВС

Базова військова служба, підкреслив Кирда, зовсім інший процес.

"Це вже елемент військового обов’язку для чоловіків 18–25 років, які, зокрема, не є студентами", — зазначив адвокат.

Терміни базової військової служби відрізняються залежно від того, в мирний час це відбувається чи у воєнний — відповідно, БВС для громадянина триматиме 5 чи 3 місяці.

"Закон передбачає таку форму служби, але станом на зараз немає підтверджених офіційних документів, що призови до БВС уже стартували", — додав В’ячеслав Кирда, коментуючи теоретичний початок базової військової служби в Україні.

вузи студенти військовозобов'язані військова служба БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
