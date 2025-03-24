Переведення військового ЗСУ - чи можна перевестись в інший навчальний центр

Із одного навчального центру ЗСУ в інший — чи реально це
Переміщення з одного навчального центру Збройних сил України до іншого є малоімовірним. Для того, аби мати підставу для переміщення з однієї військової частини до іншої, необхідно отримати відношення з того підрозділу, до якого громадянин планує перевестись.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Переміщення між навчальними центрами
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, наскільки реальним є переведення мобілізованого військовослужбовця з одного навчального центру ЗСУ до іншого.
"Думаю, що навряд чи це можливо", — зазначив у своїй відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Рапорт для командира
Юрист пояснив, що військовослужбовцю варто зробити у такій ситуації.
"Коли потрапите до своєї військової частини та матимете відношення і підставу для переміщення, напишіть рапорт своєму командиру", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військового не можуть перевести з однієї військової частини до іншої без його згоди.
Додамо, ми повідомляли про те, що військовослужбовці можуть перевестися з одного підрозділу до іншого за допомогою застосунку "Армія+".
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