Переведення військового ЗСУ - чи можна перевестись в інший навчальний центр

Мобілізовані військовослужбовці на навчанні у НЦ ЗСУ. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Переміщення з одного навчального центру Збройних сил України до іншого є малоімовірним. Для того, аби мати підставу для переміщення з однієї військової частини до іншої, необхідно отримати відношення з того підрозділу, до якого громадянин планує перевестись.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, наскільки реальним є переведення мобілізованого військовослужбовця з одного навчального центру ЗСУ до іншого.

"Думаю, що навряд чи це можливо", — зазначив у своїй відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Рапорт для командира

Юрист пояснив, що військовослужбовцю варто зробити у такій ситуації.

"Коли потрапите до своєї військової частини та матимете відношення і підставу для переміщення, напишіть рапорт своєму командиру", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військового не можуть перевести з однієї військової частини до іншої без його згоди.

Додамо, ми повідомляли про те, що військовослужбовці можуть перевестися з одного підрозділу до іншого за допомогою застосунку "Армія+".