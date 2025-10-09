Видео
Дата публикации 9 октября 2025 12:20
Базовая общая военная подготовка - продолжается ли БОВП после операции
Мобилизованные на БОВП. Фото: 150-й учебный центр Командования Сил ТрО

Если мобилизованный гражданин во время пребывания в учебном центре попал в больницу, в частности был оперирован, он все же должен завершить процесс подготовки. А дальнейшая его судьба будет зависеть от того, что скажут медики на военно-врачебной комиссии.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Нужно ли пройти БОВП до конца

К юристам обратилась гражданка, чьего мужа мобилизовали. Она рассказала о том, что во время процесса БОВП в учебном центре он был направлен в больницу, где перенес операцию.

Женщина поинтересовалась, надо ли ему возвращаться в учебный центр и завершать базовую военную подготовку.

"Так или иначе, но БОВП ему надо пройти", — отметил в ответе гражданке адвокат Вячеслав Кирда.

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, от чего зависит дальнейшая судьба мобилизованного.

"Возможность дальнейшего прохождения БОВП зависит от ограничений и рекомендаций, которые были предоставлены врачом после прохождения ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Как перевестись в ремонтную бригаду

Он также добавил, теоретически можно перевестись в ремонтную бригаду, где, как рассказала жена, готовы "трудоустроить" ее мужа.

"Что касается направления в рембригаду, то оно возможно только после окончания подготовки к военной службе", — отметил Юрий Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, как именно это сделать.

"Мужчине нужно получить рекомендательное письмо (отношение) от рембригады и подать рапорт на перевод к командиру учебного центра. В рапорте нужно указать, что согласно заключению ВВК он пригоден только к тыловой службе и просит направить его по этому назначению", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько получают мобилизованные во время БОВП.

Добавим, мы сообщали о том, в чем разница между БОВП и базовой военной службой.

операция мобилизация ВВК учебные центры БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
