Україна
Головна Мобілізація БЗВП стане трохи іншою — у Міноборони повідомили про зміни

БЗВП стане трохи іншою — у Міноборони повідомили про зміни

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 22:12
Міноборони готує зміни у БЗВП — які саме і що зміниться
Навчання бійців ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Як відомо, в Україні діє програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Міноборони повідомляє, що її курс збільшено до 51 дня, а також відбулись деякі зміни у програмі.

Докладну інформацію опубліковано на сайті Міноборони.

Що зміниться у БЗВП

Що зміниться у БЗВП

БЗВП стане трохи іншою — у Міноборони повідомили про зміни - фото 1
Тривалість БЗВП. Фото: Міноборони

Навчання рекрутів буде проводитись у всіх навчальних центрах, що готують мобілізаційний резерв Збройних Сил України.

Структура підготовки включає:

  • 42 дні — теоретичні та практичні заняття;
  • 7 днів — вихідні;
  • 2 дні — вирішення адміністративних питань.
БЗВП стане трохи іншою — у Міноборони повідомили про зміни - фото 2
Структура курсу БЗВП. Фото: Міноборони

Програма БЗВП передбачає високий рівень вогневої підготовки: 137 годин практики та 56 вогневих вправ з різного озброєння. Особлива увага приділяється відпрацюванню заходів захисту від безпілотних літальних апаратів (БпЛА) противника.

Військовослужбовці, які успішно завершили навчання, отримують сертифікат та присвоюється класна кваліфікація за військово-обліковою спеціальністю №100 "Стрілець".

Раніше ми писали, що буде зі студентами після БЗВП. Чи відразу їх мобілізують до ЗСУ.

Також юрист пояснив, що робити військовозобов'язаним, якщо в "Резерв+" у них з'явилося повідомлення про необхідність проходження БЗВП.

ЗСУ мобілізація військовозобов'язані Рекрутинг резерв БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
