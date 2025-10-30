Міноборони готує зміни у БЗВП — які саме і що зміниться

Навчання бійців ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Як відомо, в Україні діє програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Міноборони повідомляє, що її курс збільшено до 51 дня, а також відбулись деякі зміни у програмі.

Докладну інформацію опубліковано на сайті Міноборони.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться у БЗВП

Тривалість БЗВП. Фото: Міноборони

Навчання рекрутів буде проводитись у всіх навчальних центрах, що готують мобілізаційний резерв Збройних Сил України.

Структура підготовки включає:

42 дні — теоретичні та практичні заняття;

7 днів — вихідні;

2 дні — вирішення адміністративних питань.

Структура курсу БЗВП. Фото: Міноборони

Програма БЗВП передбачає високий рівень вогневої підготовки: 137 годин практики та 56 вогневих вправ з різного озброєння. Особлива увага приділяється відпрацюванню заходів захисту від безпілотних літальних апаратів (БпЛА) противника.

Військовослужбовці, які успішно завершили навчання, отримують сертифікат та присвоюється класна кваліфікація за військово-обліковою спеціальністю №100 "Стрілець".

Раніше ми писали, що буде зі студентами після БЗВП. Чи відразу їх мобілізують до ЗСУ.

Також юрист пояснив, що робити військовозобов'язаним, якщо в "Резерв+" у них з'явилося повідомлення про необхідність проходження БЗВП.