Міноборони готує зміни у БЗВП — які саме і що зміниться

Як відомо, в Україні діє програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Міноборони повідомляє, що її курс збільшено до 51 дня, а також відбулись деякі зміни у програмі.
Що зміниться у БЗВП
Навчання рекрутів буде проводитись у всіх навчальних центрах, що готують мобілізаційний резерв Збройних Сил України.
Структура підготовки включає:
- 42 дні — теоретичні та практичні заняття;
- 7 днів — вихідні;
- 2 дні — вирішення адміністративних питань.
Програма БЗВП передбачає високий рівень вогневої підготовки: 137 годин практики та 56 вогневих вправ з різного озброєння. Особлива увага приділяється відпрацюванню заходів захисту від безпілотних літальних апаратів (БпЛА) противника.
Військовослужбовці, які успішно завершили навчання, отримують сертифікат та присвоюється класна кваліфікація за військово-обліковою спеціальністю №100 "Стрілець".
