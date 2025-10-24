Яка доля чекає на студентів після проходження БЗВП — пояснення військового експерта

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Студентів, які пройшли базову загальну військову підготовку, можуть не призвати одразу, але до резерву включать обов'язково. Вік при цьому значення не має.

Таку заяву в інтерв'ю Telegraf зробив військовий експерт, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Доля студентів після проходження БЗВП

За словами військового, резервістами студенти будь-якого віку стають, щойно складають присягу. Після досягнення 25 років ці громадяни матимуть статус військовозобов'язаних.

Базова військова підготовка — не загальна військова підготовка, яку проходять мобілізовані в навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності, а навчальні програми для студентів і абітурієнтів. Такі тренування проходять під егідою Міноборони та Міносвіти.

"Держава не буде автоматично надавати пріоритет лише тим, хто пройшов базову загальну військову підготовку. Спочатку всіх ставлять на військовий облік, а вже критерії відбору визначатимуть потребу за фахом і спеціальністю", — підсумував голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, призовників, які ще не досягли 22 років, не затримуватимуть на кордоні, навіть якщо вони не проходили базову загальну військову підготовку. Процес БЗВП до виїзду за межі України громадян віком 18–22 років не має жодного відношення.

Раніше юрист пояснив, що робити військовозобов'язаним, якщо в "Резерв+" у них з'явилося повідомлення про необхідність проходження БЗВП. Правознавець зазначив, що реагувати на таку вимогу не треба — штрафувати це не будуть.