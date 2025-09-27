Повідомлення в Резерв+ — про що сигналізує позначка про необхідність пройти БЗВП

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних громадян та резервістів. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо у військовозобов’язаного громадянина в застосунку "Резерв+" з’явився запис про ВОС-999 та необхідність проходження БЗВП, йому не потрібно на це реагувати жодним чином. Штраф та інші обмеження на таких громадян не накладаються.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Запис у "Резерв+"

До юристів звернувся 25-річний громадянин, у якого в застосунку "Резерв+" з’явилося повідомлення про те, що йому потрібно пройти базову загальну військову підготовку.

Також у "Резерв+" вказано, що він має військово-облікову спеціальність "ВОС-999" та звання "солдат резерву", хоч чоловік ніколи не проходив військову службу.

Громадянин поцікавився, що означає цей запис у "Резерв+" і що йому робити в такій ситуації.

"ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори", — пояснив у відповіді громадянину юрист Сергій Богун.

Що робити, чи не випишуть штраф

Юрист підкреслив, що спеціально нічого робити не потрібно.

"Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень", — наголосив Богун.

Він також додав, що такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

