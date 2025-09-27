Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Позначка про БЗВП у "Резерв+" — що робити

Позначка про БЗВП у "Резерв+" — що робити

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 12:20
Повідомлення в Резерв+ — про що сигналізує позначка про необхідність пройти БЗВП
Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних громадян та резервістів. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо у військовозобов’язаного громадянина в застосунку "Резерв+" з’явився запис про ВОС-999 та необхідність проходження БЗВП, йому не потрібно на це реагувати жодним чином. Штраф та інші обмеження на таких громадян не накладаються.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Реклама
Читайте також:

Запис у "Резерв+"

До юристів звернувся 25-річний громадянин, у якого в застосунку "Резерв+" з’явилося повідомлення про те, що йому потрібно пройти базову загальну військову підготовку.

Також у "Резерв+" вказано, що він має військово-облікову спеціальність "ВОС-999" та звання "солдат резерву", хоч чоловік ніколи не проходив військову службу.

Громадянин поцікавився, що означає цей запис у "Резерв+" і що йому робити в такій ситуації.

"ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори", — пояснив у відповіді громадянину юрист Сергій Богун.

Що робити, чи не випишуть штраф

Юрист підкреслив, що спеціально нічого робити не потрібно.

"Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень", — наголосив Богун.

Він також додав, що такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняються БЗВП та базова військова служба.

Додамо, ми повідомляли про те, кого звільнили від проходження БЗВП у вишах.

військовий облік військовозобов'язані спеціальність резерв БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації