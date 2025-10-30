Минобороны готовит изменения в БОВП - какие именно и что изменится

Учения бойцов ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Как известно, в Украине действует программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Минобороны сообщает, что ее курс увеличен до 51 дня, а также произошли некоторые изменения в программе.

Подробная информация опубликована на сайте Минобороны.

Что изменится в БОВП

Продолжительность БОВП. Фото: Минобороны

Обучение рекрутов будет проводиться во всех учебных центрах, которые готовят мобилизационный резерв Вооруженных Сил Украины.

Структура подготовки включает:

42 дня — теоретические и практические занятия;

7 дней — выходные;

2 дня — решение административных вопросов.

Структура курса БОВП. Фото: Минобороны

Программа БОВП предусматривает высокий уровень огневой подготовки: 137 часов практики и 56 огневых упражнений из различного вооружения. Особое внимание уделяется отработке мер защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

Военнослужащие, которые успешно завершили обучение, получают сертификат и присваивается классная квалификация по военно-учетной специальности №100 "Стрелок".

