Минобороны готовит изменения в БОВП - какие именно и что изменится

БОВП станет немного другой — в Минобороны сообщили об изменениях
Как известно, в Украине действует программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Минобороны сообщает, что ее курс увеличен до 51 дня, а также произошли некоторые изменения в программе.
Подробная информация опубликована на сайте Минобороны.
Что изменится в БОВП
Обучение рекрутов будет проводиться во всех учебных центрах, которые готовят мобилизационный резерв Вооруженных Сил Украины.
Структура подготовки включает:
- 42 дня — теоретические и практические занятия;
- 7 дней — выходные;
- 2 дня — решение административных вопросов.
Программа БОВП предусматривает высокий уровень огневой подготовки: 137 часов практики и 56 огневых упражнений из различного вооружения. Особое внимание уделяется отработке мер защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.
Военнослужащие, которые успешно завершили обучение, получают сертификат и присваивается классная квалификация по военно-учетной специальности №100 "Стрелок".
