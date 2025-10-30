Видео
Главная Мобилизация БОВП станет немного другой — в Минобороны сообщили об изменениях

БОВП станет немного другой — в Минобороны сообщили об изменениях

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 01:30
обновлено: 22:12
Минобороны готовит изменения в БОВП - какие именно и что изменится
Учения бойцов ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Как известно, в Украине действует программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Минобороны сообщает, что ее курс увеличен до 51 дня, а также произошли некоторые изменения в программе.

Подробная информация опубликована на сайте Минобороны.

Читайте также:

Что изменится в БОВП

БОВП станет немного другой — в Минобороны сообщили об изменениях - фото 1
Продолжительность БОВП. Фото: Минобороны

Обучение рекрутов будет проводиться во всех учебных центрах, которые готовят мобилизационный резерв Вооруженных Сил Украины.

Структура подготовки включает:

  • 42 дня — теоретические и практические занятия;
  • 7 дней — выходные;
  • 2 дня — решение административных вопросов.
БОВП станет немного другой — в Минобороны сообщили об изменениях - фото 2
Структура курса БОВП. Фото: Минобороны

Программа БОВП предусматривает высокий уровень огневой подготовки: 137 часов практики и 56 огневых упражнений из различного вооружения. Особое внимание уделяется отработке мер защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

Военнослужащие, которые успешно завершили обучение, получают сертификат и присваивается классная квалификация по военно-учетной специальности №100 "Стрелок".

Ранее мы писали, что будет со студентами после БОВП. Или сразу их мобилизуют в ВСУ.

Также юрист объяснил, что делать военнообязанным, если в "Резерв+" у них появилось уведомление о необходимости прохождения БОВП.

ВСУ мобилизация военнообязанные Рекрутинг резерв БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
