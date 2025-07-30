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БЗВВ для студентів — юрист пояснив черговість навчання

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 04:30
Юрист пояснив нюанси проходження базового військового вишколу для студентів
Студенти біля навчального закладу. Ілюстративне фото: pexels.com

Згідно з чинним законодавством України, студенти вищих навчальних закладів зобов'язані пройти базову загальну військовий вишкіл (БЗВВ). Проте у деяких виникає питання: чи важлива черговість цього процесу, адже хотілось би замінити місцями теоретичний та практичний курс.

Юрист Владислав Дерій на порталі Юристи.ua пояснив нюанси.

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Яка черговість проходження БЗВВ

Юрист зазначив, що цей процес складається з двох етапів: теоретичного та практичного. Теоретична частина БЗВП має бути успішно завершена до закінчення другого курсу навчання. Лише після цього студенти допускаються до проходження практичної частини, яка включає військові збори.

Юрист Владислав Дерій підтвердив, що послідовність проходження БЗВП є обов'язковою.

"Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських чітко визначає необхідність успішного завершення теоретичної частини перед початком практичної", — заявив юрист.

Таким чином, студенти старших курсів, які не пройшли теоретичну частину БЗВП до закінчення другого курсу, не мають права бути направленими на військові збори.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи проходитимуть БЗВП лише студенти.

Додамо, ми повідомляли про те, хто має право не проходити БЗВП.

студенти мобілізація військовозобов'язані юристи військова підготовка
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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