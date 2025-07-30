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Главная Мобилизация БЗВВ для студентов — юрист объяснил очередность обучения

БЗВВ для студентов — юрист объяснил очередность обучения

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 04:30
Юрист объяснил нюансы прохождения базовой военной подготовки для студентов
Студенты возле учебного заведения. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно действующему законодательству Украины, студенты высших учебных заведений обязаны пройти базовую общую военную подготовку (БОВВ). Однако у некоторых возникает вопрос: важна ли очередность этого процесса, ведь хотелось бы заменить местами теоретический и практический курс.

Юрист Владислав Дерий на портале Юристи.ua объяснил нюансы.

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Какова очередность прохождения БОВП

Юрист отметил, что этот процесс состоит из двух этапов: теоретического и практического. Теоретическая часть БОВП должна быть успешно завершена до окончания второго курса обучения. Только после этого студенты допускаются к прохождению практической части, которая включает военные сборы.

Юрист Владислав Дерий подтвердил, что последовательность прохождения БОВП является обязательной.

"Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских четко определяет необходимость успешного завершения теоретической части перед началом практической", — заявил юрист.

Таким образом, студенты старших курсов, которые не прошли теоретическую часть БОВП до окончания второго курса, не имеют права быть направленными на военные сборы.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли проходить БЗВП только студенты.

Добавим, мы сообщали о том, кто имеет право не проходить БОВП.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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