Обновление данных за границей — как будут наказывать украинцев, проигнорировавших требование

Обновление военно-учетных данных за границей. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Эта норма касается и украинцев за границей. Выполнить требование необходимо до 16 июля 2024 года. А тех, кто его проигнорирует, ждет наказание.

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Какое наказание ждет украинцев за границей, проигнорировавших требование обновить данные

За необновление военно-учетных данных в определенные законодательством сроки предусмотрена административная ответственность по ст. 210-1 КУоАП. Лицо будет обязано уплатить штраф в размере от 17 до 25 тыс. грн. Эта норма касается как украинцев за границей, так и граждан, находящихся на территории Украины.

Также по определенной процедуре ТЦК и СП может подать в суд иск об ограничении прав управления транспортными средствами.

"Относительно блокирования счетов, это возможно исключительно в рамках исполнительного производства, если лицо не платит в течение определенного времени штраф, но никакого отношения к мобилизационному процессу это не имеет. Это исключительно исполнительное производство и процесс взыскания штрафа или другой задолженности", — пояснил юрист Вячеслав Кирда.

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