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Времени мало — как будут наказывать украинцев за границей, не успевших обновить данные

22 июня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Обновление данных за границей — как будут наказывать украинцев, проигнорировавших требование
Обновление военно-учетных данных за границей. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Эта норма касается и украинцев за границей. Выполнить требование необходимо до 16 июля 2024 года. А тех, кто его проигнорирует, ждет наказание.

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Как будут наказывать мужчин за границей, которые не обновили свои данные в соответствии с новым законом 3633-IX, пишет портал "Юристи.UA".

Какое наказание ждет украинцев за границей, проигнорировавших требование обновить данные

За необновление военно-учетных данных в определенные законодательством сроки предусмотрена административная ответственность по ст. 210-1 КУоАП. Лицо будет обязано уплатить штраф в размере от 17 до 25 тыс. грн. Эта норма касается как украинцев за границей, так и граждан, находящихся на территории Украины.

Также по определенной процедуре ТЦК и СП может подать в суд иск об ограничении прав управления транспортными средствами.

"Относительно блокирования счетов, это возможно исключительно в рамках исполнительного производства, если лицо не платит в течение определенного времени штраф, но никакого отношения к мобилизационному процессу это не имеет. Это исключительно исполнительное производство и процесс взыскания штрафа или другой задолженности", — пояснил юрист Вячеслав Кирда.

 

Ранее мы писали, какая разница между обновлением и уточнением данных.

Напомним, мы информировали, как будут наказывать мужчин, которые соврали во время обновления данных.

Также мы сообщали, что говорит закон об обновлении данных в ТЦК для исключенных с воинского учета.

 

война
граница
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мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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