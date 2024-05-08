Віталій Шабунін. Фото: "Суспільне"

Серед 11-ти тисяч кримінальних проваджень, призупинених через мобілізацію в Україні, спливла справа глави "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє видання "Закон і бізнес".

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За даними видання, розслідування проти Шабуніна зупинено ухвалою Дніпровського райсуду Києва. Йдеться про справу 2017 року. Тоді стався конфлікт між Шабуніним та журналістом видання "Голос народу" Філімоненко. Проти Шабуніна відкрили справу за статтею перешкоджання журналістській діяльності.

А нині стало відомо, що розслідування припинили, оскільки Шабунін був зарахований до однієї з українських військових частин на початку російсько-української війни. Хоча журналісти нагадують: голова ЦПК ніде не служив, а просто підробив документи. Через це Державне бюро розслідувань відкрило кримінальні провадження стосовно Шабуніна за ухилення від військової служби та підробку документів.

Нагадаємо, журналісти виявили приблизно 11 тисяч випадків, коли особи, звинувачені у кримінальних злочинах, вступали до лав збройних сил, що призводило до призупинення їхніх судових процесів.

Раніше ми писали, що у березні 2024 року голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна звинуватили у ухиленні від військової служби.