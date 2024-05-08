Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Через мобілізацію справа Шабуніна теж зупинена — ЗМІ arrow

Через мобілізацію справа Шабуніна теж зупинена — ЗМІ

8 травня 2024 02:59
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Справа глави "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна
Віталій Шабунін. Фото: "Суспільне"
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Серед 11-ти тисяч кримінальних проваджень, призупинених через мобілізацію в Україні, спливла справа глави "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.  

Про це повідомляє видання "Закон і бізнес"

Читайте також:

Мобілізація — умовна чи справжня — прощає всі гріхи 

За даними видання, розслідування проти Шабуніна зупинено ухвалою Дніпровського райсуду Києва. Йдеться про справу 2017 року. Тоді стався конфлікт між Шабуніним та журналістом видання "Голос народу" Філімоненко. Проти Шабуніна відкрили справу за статтею перешкоджання журналістській діяльності.

А нині стало відомо, що розслідування припинили, оскільки Шабунін був зарахований до однієї з українських військових частин на початку російсько-української війни. Хоча журналісти нагадують: голова ЦПК ніде не служив, а просто підробив документи. Через це Державне бюро розслідувань відкрило кримінальні провадження стосовно Шабуніна за ухилення від військової служби та підробку документів.

Нагадаємо, журналісти виявили приблизно 11 тисяч випадків, коли особи, звинувачені у кримінальних злочинах, вступали до лав збройних сил, що призводило до призупинення їхніх судових процесів. 

Раніше ми писали, що у березні 2024 року голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна звинуватили у ухиленні від військової служби

війна
корупція
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку