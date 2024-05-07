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У новій стратегії мобілізації до ЗСУ можуть бути недоліки, — FT

7 травня 2024 21:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У новій стратегії мобілізації до ЗСУ можуть бути недоліки, — FT
Центр рекрутингу української армії. Фото ілюстративне: Міноборони України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністерство оборони України запровадило нову стратегію мобілізації, коли надало новобранцям вибір, де служити. Проте іноземні військові аналітики та армійські ветерани вважають, що така система також матиме недоліки.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

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Що не так з мобілізацією

Видання пише, що, зіткнувшись зі скромною кількістю добровольців, Міноборони запустило рекламну кампанію в спробі зробити рекрутинг більш захопливим. Ідея полягає в тому, щоб переконати українців добровільно йти до рекрутингових центрів для запису до більш престижних та, можливо, краще оснащених підрозділів, або туди, де служать їхні друзі, знайомі, члени родини тощо.

Журналісти також звернули увагу, що публічний меседж військовослужбовців деяких медійно освітлених бригад полягає в тому, що, якщо чоловіки не підуть добровольцями зараз, то їх призвуть в стандартні піхотні формування під керівництвом слабших командирів. На думку американського видання, серед чинних військових такі висловлювання неприпустимі, і за такі методи може загрожувати трибунал у спробі зриву мобілізації, порушивши права людини.

Водночас іноземні військові аналітики кажуть, що така стратегія має низку недоліків. Як заявив у коментарі виданню співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Франц-Стефан Гаді, існує ризик того, що елітні підрозділи можуть також переманити кадри з інших загонів.

"Якщо ви сконцентруєте всі свої найкращі війська лише в кількох елітних формуваннях, ці формування у війні на виснаження, як правило, виснажуються набагато швидше", — заявив він. 

Нагадаємо, раніше на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. 

Водночас, за словами екс речника Генштабу ЗСУ та  військового експерта Владислава Селезньова, призвати до української армії можуть ще сотні тисяч чоловіків.      

Міноборони
ЗСУ
Україна
військові
порушення
мобілізація
Рекрутинг

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