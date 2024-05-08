Виталий Шабунин. Фото: "Суспільне"

Среди 11 тысяч уголовных производств, приостановленных из-за мобилизации в Украине, всплыло дело главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом сообщает издание "Закон и бизнес".

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По данным издания, расследование против Шабунина остановлено по решению Днепровского райсуда Киева. Речь идет о деле 2017 года. Тогда произошел конфликт между Шабуниным и журналистом издания "Голос народа" Филимоненко. Против Шабунина возбудили дело по статье препятствования журналистской деятельности.

А сейчас стало известно, что расследование было прекращено, поскольку Шабунина зачислили в одну из воинских частей в начале российско-украинской войны. Хотя журналисты напоминают: глава ЦБК нигде не служил и просто подделал документы. Поэтому Государственное бюро расследований открыло уголовные производства в отношении Шабунина за уклонение от военной службы и подделку документов.

Напомним, журналисты обнаружили примерно 11 тысяч случаев, когда лица, обвиняемые в уголовных преступлениях, вступали в ряды вооруженных сил, что приводило к приостановлению их судебных процессов.

Ранее мы писали, что в марте 2024 года главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина обвинили в уклонении от военной службы.