Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Из-за мобилизации дело Шабунина тоже остановлено — СМИ arrow

Из-за мобилизации дело Шабунина тоже остановлено — СМИ

8 мая 2024 02:59
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Дело главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина
Виталий Шабунин. Фото: "Суспільне"
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Среди 11 тысяч уголовных производств, приостановленных из-за мобилизации в Украине, всплыло дело главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом сообщает издание "Закон и бизнес".

Читайте также:

Мобилизация — условная или настоящая — прощает все грехи

По данным издания, расследование против Шабунина остановлено по решению Днепровского райсуда Киева. Речь идет о деле 2017 года. Тогда произошел конфликт между Шабуниным и журналистом издания "Голос народа" Филимоненко. Против Шабунина возбудили дело по статье препятствования журналистской деятельности.

А сейчас стало известно, что расследование было прекращено, поскольку Шабунина зачислили в одну из воинских частей в начале российско-украинской войны. Хотя журналисты напоминают: глава ЦБК нигде не служил и просто подделал документы. Поэтому Государственное бюро расследований открыло уголовные производства в отношении Шабунина за уклонение от военной службы и подделку документов.

Напомним, журналисты обнаружили примерно 11 тысяч случаев, когда лица, обвиняемые в уголовных преступлениях, вступали в ряды вооруженных сил, что приводило к приостановлению их судебных процессов.

Ранее мы писали, что в марте 2024 года главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина обвинили в уклонении от военной службы.

война
коррупция
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом