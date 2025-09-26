Відео
Через мобілізацію зупинено майже 20 000 кримінальних справ

Через мобілізацію зупинено майже 20 000 кримінальних справ

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 06:59
Мобілізація в Україні — зупинили майже 20 000 кримінальних справ
Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні за три роки повномасштабної війни зупинили майже 20 тисяч кримінальних проваджень. Причиною такого показнику стала мобілізація обвинувачених.

Про це пише NGL Media.

Зупинка кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

Варто зауважити, що механізм зупинення кримінальних справ у разі мобілізації обвинувачених запровадили у квітні 2022 року. Станом на вересень 2025 року з цієї причини зупинили вже 19 671 справу.

"Темпи ухвалення таких рішень про зупинення кримінальних справ цього року зросли на 25%", — інформує NGL.

Також вказано, що у 2025 році українські суди вже припинили розгляд 4 724 справ. Для порівняння, протягом усього 2024 року через мобілізацію обвинувачених було зупинено 5 441 провадження.

Нагадаємо, влітку цього року в Україні продовжили воєнний стан до 9 листопада 2025 року. Нещодавно ми писали, кого можуть мобілізувати у жовтні.

Також ми інформували, коли спливає строк давності кримінального переслідування за ухилення від мобілізації.

Україна армія ув'язнені Кримінал мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
