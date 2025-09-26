Мобілізація в Україні — зупинили майже 20 000 кримінальних справ

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні за три роки повномасштабної війни зупинили майже 20 тисяч кримінальних проваджень. Причиною такого показнику стала мобілізація обвинувачених.

Про це пише NGL Media.

Реклама

Читайте також:

Зупинка кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

Варто зауважити, що механізм зупинення кримінальних справ у разі мобілізації обвинувачених запровадили у квітні 2022 року. Станом на вересень 2025 року з цієї причини зупинили вже 19 671 справу.

"Темпи ухвалення таких рішень про зупинення кримінальних справ цього року зросли на 25%", — інформує NGL.

Також вказано, що у 2025 році українські суди вже припинили розгляд 4 724 справ. Для порівняння, протягом усього 2024 року через мобілізацію обвинувачених було зупинено 5 441 провадження.

Нагадаємо, влітку цього року в Україні продовжили воєнний стан до 9 листопада 2025 року. Нещодавно ми писали, кого можуть мобілізувати у жовтні.

Також ми інформували, коли спливає строк давності кримінального переслідування за ухилення від мобілізації.