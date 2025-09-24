Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Мобілізація Ухилення від мобілізації — коли спливає строк давності

Ухилення від мобілізації — коли спливає строк давності

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:20
Кримінальна справа за ухилення від мобілізації - строк давності такої справи
Затримання громадянина. Фото: LexInform

Кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації не є безстроковим. Існує чітко визначений Кримінальним кодексом строк давності, після якого притягнути ухилянта до відповідальності уже не є можливим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Максим Горностай.

Реклама
Читайте також:

Строки давності для ухилянтів — чи існують вони

Ухилення від мобілізації, зокрема, ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) — це уже кримінальний злочин, а не адміністративне правопорушення, як у випадку із відмовою від проходження ВЛК чи неявка за повісткою до ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи існують строки давності у такого злочину, як ухилення від мобілізації.

"Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули строки давності", — підтвердив у відповіді громадянину юрист Максим Горностай.

Скільки років діє кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації

Юрист пояснив, що ці строки можуть бути різними — від двох років (у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі) до 15-ти (у разі вчинення особливо тяжкого злочину).

"Ухилення від мобілізації рахується нетяжким злочином", — підкреслив, коментуючи ситуацію, Горностай.

Тому, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, строк до притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації становить п’ять років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який термін ув’язнення загрожує ухилянтам від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, яка небезпека існує через ухилення чоловіків від мобілізації.

суд військовий облік Кримінал мобілізація ухилянти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації