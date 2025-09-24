Кримінальна справа за ухилення від мобілізації - строк давності такої справи

Затримання громадянина. Фото: LexInform

Кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації не є безстроковим. Існує чітко визначений Кримінальним кодексом строк давності, після якого притягнути ухилянта до відповідальності уже не є можливим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Максим Горностай.

Реклама

Читайте також:

Строки давності для ухилянтів — чи існують вони

Ухилення від мобілізації, зокрема, ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) — це уже кримінальний злочин, а не адміністративне правопорушення, як у випадку із відмовою від проходження ВЛК чи неявка за повісткою до ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи існують строки давності у такого злочину, як ухилення від мобілізації.

"Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули строки давності", — підтвердив у відповіді громадянину юрист Максим Горностай.

Скільки років діє кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації

Юрист пояснив, що ці строки можуть бути різними — від двох років (у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі) до 15-ти (у разі вчинення особливо тяжкого злочину).

"Ухилення від мобілізації рахується нетяжким злочином", — підкреслив, коментуючи ситуацію, Горностай.

Тому, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, строк до притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації становить п’ять років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який термін ув’язнення загрожує ухилянтам від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, яка небезпека існує через ухилення чоловіків від мобілізації.