Мобилизация в Украине — остановили почти 20 000 уголовных дел

По причине мобилизации остановлено почти 20 000 уголовных дел
В Украине за три года полномасштабной войны остановили почти 20 тысяч уголовных производств. Причиной такого показателя стала мобилизация обвиняемых.
Остановка уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых
Стоит заметить, что механизм остановки уголовных дел в случае мобилизации обвиняемых ввели в апреле 2022 года. По состоянию на сентябрь 2025 года по этой причине остановили уже 19 671 дело.
"Темпы принятия таких решений о приостановлении уголовных дел в этом году выросли на 25%", — информирует NGL.
Также указано, что в 2025 году украинские суды уже прекратили рассмотрение 4 724 дел. Для сравнения, в течение всего 2024 года из-за мобилизации обвиняемых было остановлено 5 441 производство.
