Главная Мобилизация По причине мобилизации остановлено почти 20 000 уголовных дел

По причине мобилизации остановлено почти 20 000 уголовных дел

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 06:59
Мобилизация в Украине — остановили почти 20 000 уголовных дел
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине за три года полномасштабной войны остановили почти 20 тысяч уголовных производств. Причиной такого показателя стала мобилизация обвиняемых.

Об этом пишет NGL Media.

Читайте также:

Остановка уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых

Стоит заметить, что механизм остановки уголовных дел в случае мобилизации обвиняемых ввели в апреле 2022 года. По состоянию на сентябрь 2025 года по этой причине остановили уже 19 671 дело.

"Темпы принятия таких решений о приостановлении уголовных дел в этом году выросли на 25%", — информирует NGL.

Также указано, что в 2025 году украинские суды уже прекратили рассмотрение 4 724 дел. Для сравнения, в течение всего 2024 года из-за мобилизации обвиняемых было остановлено 5 441 производство.

Напомним, летом этого года в Украине продлили военное положение до 9 ноября 2025 года. Недавно мы писали, кого могут мобилизовать в октябре.

Также мы информировали, когда истекает срок давности уголовного преследования за уклонение от мобилизации.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
