Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Воєнний стан подовжено — кого можуть мобілізувати у жовтні

Воєнний стан подовжено — кого можуть мобілізувати у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 04:30
У жовтні мобілізація не зазнає кардинальних змін, з'ясували журналісти
Українські призовники. Ілюстративне фото: Соцмережі

На території України діє воєнний стан, запроваджений у зв'язку з російською агресією і його дія продовжена до 9 листопада 2025 року. Відповідно до чинного законодавства, громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які визнані військовозобов’язаними та придатними до військової служби, підлягають мобілізації.

Колеги з УНІАН розбирались, кому в жовтні 2025 року світить мобілізація.

Реклама
Читайте також:

Хто може бути мобілізований у жовтні

Такими чоловіками можуть стати військовозобов'язані особи, які мають досвід військової служби або здобули військову освіту. Основну масу мобілізованих складають чоловіки віком від 25 до 60 років.

Реклама

На цей час не очікується жодних змін у процедурі мобілізації. Вона буде проводитися відповідно до чинного українського законодавства. А молодики 18-25 років без досвіду військової служби та військової освіти можуть бути призвані на службу виключно за власним бажанням.

Раніше повідомлялось, що в Україні до кінця 2025 року запровадять Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Тепер у ТЦК буде доступ до багатьох баз даних.

Реклама

Додамо, ми повідомляли про те, у якої категорії громадян бронювання діє до кінця процесу мобілізації.

ЗСУ військовий призов військовий облік мобілізація військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації