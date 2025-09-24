У жовтні мобілізація не зазнає кардинальних змін, з'ясували журналісти

Українські призовники. Ілюстративне фото: Соцмережі

На території України діє воєнний стан, запроваджений у зв'язку з російською агресією і його дія продовжена до 9 листопада 2025 року. Відповідно до чинного законодавства, громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які визнані військовозобов’язаними та придатними до військової служби, підлягають мобілізації.

Колеги з УНІАН розбирались, кому в жовтні 2025 року світить мобілізація.

Хто може бути мобілізований у жовтні

Такими чоловіками можуть стати військовозобов'язані особи, які мають досвід військової служби або здобули військову освіту. Основну масу мобілізованих складають чоловіки віком від 25 до 60 років.

На цей час не очікується жодних змін у процедурі мобілізації. Вона буде проводитися відповідно до чинного українського законодавства. А молодики 18-25 років без досвіду військової служби та військової освіти можуть бути призвані на службу виключно за власним бажанням.

Раніше повідомлялось, що в Україні до кінця 2025 року запровадять Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Тепер у ТЦК буде доступ до багатьох баз даних.

Додамо, ми повідомляли про те, у якої категорії громадян бронювання діє до кінця процесу мобілізації.