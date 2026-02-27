Через яку помилку адмінстатора ЦНАПу військовозобов'язаний може отримати повістку замість відстрочки

Чоловік у ЦНАПі. || Фото ілюстративне: veteran.com

Через неповний пакет документів можна підпасти під мобілізацію. Продовження відстрочки не завжди відбувається автоматично.

Про це в інтерв'ю Главреду повідомила адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко, передає Новини.LIVE.

Труднощі під час оформлення відстрочки у ЦНАПі

Подачу документів через ЦНАПи запровадили, щоб розвантажити ТЦК та СП, але основною проблемою є те, що адміністратори ЦНАПів не є профільними спеціалістами з мобілізаційного законодавства.

"Адміністратор ЦНАП приймає або виключно документи відповідно до переліку, зазначеного в постанові, або ті документи, які приніс заявник. Водночас він не завжди може оцінити, чи є пакет документів повним з урахуванням конкретної ситуації", — зазначила правознавиця.

За її словами, основними причинами для відмови у відстрочці є:

неповний пакет документів;

помилка адміністратора: фахівець може подумати, що додатковий документ зайвий, і не прийняти його, тоді як для ТЦК ця довідка необхідна.

У разі ухвалення рішення щодо відмови в наданні відстрочки військовозобов'язаному телефонують, кажучи, що йому треба прийти до ТЦК.

"Людина приходить, очікуючи отримати підтвердження відстрочки, а натомість отримує письмову відмову — і одразу повістку на мобілізацію. Тобто ризики формальних відмов через неповний пакет документів або процедурні помилки сьогодні є цілком реальними", — зазначила Марченко.

