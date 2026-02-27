Видео
Главная Мобилизация Из-за ошибки ЦПАУ военнобязанного могут мобилизовать — комментарий адвоката

Из-за ошибки ЦПАУ военнобязанного могут мобилизовать — комментарий адвоката

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 11:50
Из-за какой ошибки админстатора ЦПАУ военнообязанному могут отказать в отсрочке и вручить повестку
Мужчина в ЦПАУ. || Фото иллюстративное: veteran.com

Отсрочку не всегда продлевают автоматически. Если же предоставить не все документов, которые нужны для ее оформления, можно подпасть под мобилизацию. 

Об этом в интервью Главреду сообщила адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Трудности при оформлении отсрочки в ЦПАУ

Подачу документов через ЦПАУ ввели, чтобы разгрузить ТЦК и СП, но основной проблемой является то, что администраторы ЦПАУ не являются профильными специалистами по мобилизационному законодательству.

"Администратор ЦПАУ принимает или исключительно документы в соответствии с перечнем, указанным в постановлении, или те документы, которые принес заявитель. В то же время он не всегда может оценить, является ли пакет документов полным с учетом конкретной ситуации", — отметила правовед.

По ее словам, основными причинами для отказа в отсрочке являются:

  • неполный пакет документов;
  • ошибка администратора: специалист может подумать, что дополнительный документ лишний, и не принять его, тогда как для ТЦК эта справка необходима.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанному звонят, говоря, что ему надо прийти в ТЦК.

"Человек приходит, ожидая получить подтверждение отсрочки, а взамен получает письменный отказ — и сразу повестку на мобилизацию. То есть риски формальных отказов из-за неполного пакета документов или процедурных ошибок сегодня вполне реальны", — отметила Марченко.

Напомним, уход за отчимом или мачехой, не освобождает военнообязанных от призыва. Правда, при определенном условии получить отсрочку все же можно.

Также мы сообщали, что некоторых студентов могут мобилизовать. Не являются исключением даже те, кому еще не исполнилось 25 лет.

военный призыв ЦПАУ мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
