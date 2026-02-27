Из-за какой ошибки админстатора ЦПАУ военнообязанному могут отказать в отсрочке и вручить повестку

Мужчина в ЦПАУ. || Фото иллюстративное: veteran.com

Отсрочку не всегда продлевают автоматически. Если же предоставить не все документов, которые нужны для ее оформления, можно подпасть под мобилизацию.

Об этом в интервью Главреду сообщила адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко, передает Новини.LIVE.

Трудности при оформлении отсрочки в ЦПАУ

Подачу документов через ЦПАУ ввели, чтобы разгрузить ТЦК и СП, но основной проблемой является то, что администраторы ЦПАУ не являются профильными специалистами по мобилизационному законодательству.

"Администратор ЦПАУ принимает или исключительно документы в соответствии с перечнем, указанным в постановлении, или те документы, которые принес заявитель. В то же время он не всегда может оценить, является ли пакет документов полным с учетом конкретной ситуации", — отметила правовед.

По ее словам, основными причинами для отказа в отсрочке являются:

неполный пакет документов;

ошибка администратора: специалист может подумать, что дополнительный документ лишний, и не принять его, тогда как для ТЦК эта справка необходима.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанному звонят, говоря, что ему надо прийти в ТЦК.

"Человек приходит, ожидая получить подтверждение отсрочки, а взамен получает письменный отказ — и сразу повестку на мобилизацию. То есть риски формальных отказов из-за неполного пакета документов или процедурных ошибок сегодня вполне реальны", — отметила Марченко.

