Черкаський ТЦК призупиняє прийом документів на відстрочку — що сталося

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Черкаський територіальний центр комплектування наразі призупинив прийом нових заяв на отримання відстрочки. Подача документів стане можливою після вступу в силу нового закону про мобілізацію.

Про це розповіла речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея у понеділок, 29 квітня.

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Оновлені правила щодо відстрочок будуть введені в дію після затвердження відповідного алгоритму урядовою постановою. Рішення про припинення прийому нових заяв на отримання відстрочки було прийнято, щоб уникнути непотрібних витрат часу та ресурсів громадянами, оскільки обробка документів може затягнутися за часом, перевищуючи термін набуття чинності законодавчих змін.

"Після набрання чинності закону про мобілізацію мають змінитись правила надання відстрочок. Алгоритм має бути затверджений постановою Кабміну. Щоб люди зараз не витрачали даремно час і власні ресурси, тимчасово призупинено прийняття документів. Адже розгляд пакета документів перевищує термін набрання чинності новим законом", — розповіла Кривошея.

Нагадаємо, військовозобов'язані будуть проходити ВЛК навіть за наявності відстрочки.

Раніше стало відомо, що працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах Львівської області. Зміни у склад контрольно-пропускних пунктів внесла Рада Оборони.