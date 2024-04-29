Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Черкасский ТЦК приостанавливает прием документов на отсрочку — что произошло arrow

Черкасский ТЦК приостанавливает прием документов на отсрочку — что произошло

29 апреля 2024 18:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Черкасский ТЦК приостанавливает прием документов на отсрочку — что произошло
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Черкасский территориальный центр комплектования приостановил прием новых заявлений на получение отсрочки. Подача документов станет возможной после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Об этом рассказала представитель территориального центра комплектования Алина Кривошея в понедельник, 29 апреля.

Читайте также:

Почему Черкасский ТЦК приостанавливает прием документов на отсрочку

Обновленные правила по отсрочкам будут введены в действие после утверждения соответствующего алгоритма правительственным постановлением. Решение о прекращении принятия новых заявлений на получение отсрочки было принято во избежание ненужных затрат времени и ресурсов гражданами, поскольку обработка документов может затянуться по времени, превышая срок вступления в силу законодательных изменений.

"После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочок. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — рассказала Кривошея.

Напомним, военнообязанные будут проходить ВВК даже при отсрочке.

Ранее стало известно, что работники ТЦК будут дежурить на блокпостах Львовской области. Изменения в состав контрольно-пропускных пунктов внес Совет Обороны.

Украина
Черкассы
Черкасская область
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри