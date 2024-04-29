Черкасский ТЦК приостанавливает прием документов на отсрочку — что произошло

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Черкасский территориальный центр комплектования приостановил прием новых заявлений на получение отсрочки. Подача документов станет возможной после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Об этом рассказала представитель территориального центра комплектования Алина Кривошея в понедельник, 29 апреля.

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Обновленные правила по отсрочкам будут введены в действие после утверждения соответствующего алгоритма правительственным постановлением. Решение о прекращении принятия новых заявлений на получение отсрочки было принято во избежание ненужных затрат времени и ресурсов гражданами, поскольку обработка документов может затянуться по времени, превышая срок вступления в силу законодательных изменений.

"После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочок. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — рассказала Кривошея.

Напомним, военнообязанные будут проходить ВВК даже при отсрочке.

Ранее стало известно, что работники ТЦК будут дежурить на блокпостах Львовской области. Изменения в состав контрольно-пропускных пунктов внес Совет Обороны.