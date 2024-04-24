Чи варто йти в ТЦК за повісткою, якщо є бронь — відповідь юриста

Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото ілюстративне: ЛОТЦК СП/Facebook

Під час дії воєнного стану в Україні через погану координацію дій, яка пов’язана з проблемами актуалізації даних, досить часто працівники ТЦК СП безконтрольно надсилають повістки. Їх можуть отримати навіть ті, хто вже раніше отримав бронь, або відстрочку від служби.

Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько в коментарі "РБК-Україна".

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"Це призводить до того, що дуже часто військовозобов’язаним можуть надходити повістки, навіть попри те, що ці люди є заброньованими і перебувають на спецобліку. Звичайно, після отримання повістки тим, у кого є відстрочка, потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання", — сказав Приходько.

За словами правника, також ТЦК СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити персональні дані, бо це законно.

"Мобілізувати людину, яка має бронювання, без її доброї волі та власного бажання ніхто не має права. Якщо ж людина має сумніви щодо дотримання законодавства працівниками ТЦК СП, вона може направити підтверджувальні документи поштою", — додав юрист.

Він зауважив, що бронювання працівника підтверджується витягом із Наказу Міністерства економіки України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що змінилося та хто має право на бронювання після ухвалення закону про мобілізацію.

Водночас в групі "Метінвест" просять уряд розширити бронь від мобілізації через загрозу зупинки виробництва.