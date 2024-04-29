Військовозобов'язані будуть проходити ВЛК навіть за наявності відстрочки

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: РБК-Україна

Незважаючи на наявність відстрочки, після перевірки інформації в ТЦК, всіх військовозобов'язаних направлятимуть на медичну комісію. Висновок ВЛК про придатність до військової служби включається до переліку військово-облікових даних.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в коментарі "Телеграфу" у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

ВЛК для військовозобов'язаних

Згідно з новим законом про мобілізацію, яке набуде чинності 18 травня, всі військовозобов’язані особи мають з’явитися до Територіального центру комплектування (ТЦК) для перевірки та оновлення своїх військово-облікових даних. Після цього процесу, незалежно від наявності відстрочки, їх буде спрямовано на медичний огляд. Результати цього огляду, які визначають придатність до служби, стануть частиною військово-облікових записів.

"Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення", — додав Істомін.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, коли обмежено придатних українців викликатимуть на повторний медогляд.

Раніше юрист розповів, як вади зору впливають на рішення ВЛК про виключення з військового обліку.